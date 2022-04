Von Julia Zent

„Oma, ich will noch mal fahren!“ Diesen Satz konnte man am Samstagnachmittag ziemlich oft hören, wenn man über den Festplatz hinter der Roland-Seidel-Halle in Oftersheim ging. Nach zwei Jahren Corona-bedingter Pause startete das Frühlingsfest in eine neue Runde – wenn auch mit weniger Fahrgeschäften als in der Vergangenheit.

Auch der üblicherweise samstags

...