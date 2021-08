Luftfilter für Oftersheimer Schulen bestellt

Oftersheim. Die mobilen Luftfilter sehen aus wie kleine Kühlschränke und sollen vor allem in Klassenräumen aufgestellt werden, die sich nicht gut lüften lassen: Die Gemeindeverwaltung hat 68 Luftfilteranlagen für Schulen bestellt, nachdem der Gemeinderat im Juli die Entscheidung bewilligte, heißt es in einer Pressemitteilung.

Gemäß den Förderrichtlinien des Landes und des Bundes werden nur 16 dieser Geräte bezuschusst. Gefördert werden nur Anlagen für Räume, in denen nicht richtig gelüftet werden kann. Jede davon kostet etwa 3500 Euro. Abhängig von der Raumgröße müssen meistens zwei Geräte pro Raum installiert werden, um die notwendige sechsfache Luftfilterung pro Stunde zu gewährleisten. Die Filter waren zuvor in der Theodor-Heuss- und der Friedrich-Ebert-Schule getestet worden. Außerdem wurden 40 CO2-Ampeln bestellt. Diese werden ebenfalls in die Klassenzimmer gestellt. Sie messen kontinuierlich die CO2-Konzentration und zeigen an, wann gelüftet werden muss.

Forschende der Universität Stuttgart haben an zehn Schulen in verschiedenen Klassenzimmern gemessen, wie sich diese mobilen Luftfilter auf den Aerosolgehalt der Luft auswirken. Das Ergebnis: Die Geräte sind wirksam, aber auch laut und sie verursachen Zugluft. Außerdem haben die Wissenschaftler festgestellt, dass sie weder Feuchtigkeit noch Kohlendioxid abführen. Das könne vor allem im Winter problematisch werden. Ihr Fazit: Mobile Luftfilter können in erster Linie eine Ergänzung sein und ersetzen auf keinen Fall das Lüften.