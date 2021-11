Männer werfen getigerte Katze in ihren Transporter

Oftersheim. In der Gartenstraße sind nach Auskunft der Polizei zwei Unbekannte beobachtet worden, die eine getigerte Katze gepackt und in einen weißen Transporter geworfen haben. Der Vorfall hat sich bereits am Dienstag kurz vor 8 Uhr ereignet. Der Tierschutzverein Schwetzingen und Umgebung meldete die Tat an die lokale Polizeidienststelle.

Der Verein habe auch eine Personenbeschreibung und das Kennzeichen des Fahrzeugs übermittelt, heißt es dazu aus der Pressestelle des Mannheimer Polizeipräsidiums. Fälle wie dieser würden „immer mal wieder“ gemeldet, so die Beamten. In den vergangenen Monaten allerdings nicht mehr.

Im Anschluss an die Meldung des Tierschutzvereins hatten die Schwetzinger Beamten eine Nahbereichsfahndung durchgeführt. Anhand des Kennzeichens sei ermittelt worden, dass es sich bei dem weißen Van der Marke Mercedes um einen Leihwagen handelt. Das Auto werde an Subunternehmer vermietet, sodass nun in Erfahrung gebracht werden müsse, wer den Transporter zur Tatzeit gefahren habe. zg/mgw