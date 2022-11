Malaika Mihambo und Dirk Oswald: Oftersheim räumt beim SportAward Rhein-Neckar ab

Oftersheim / Rhein-Neckar-Kreis. And the winner is . . . Oftersheim! So hätte es am Montagabend heißen können, als die SportAwards der Metropolregion Rhein-Neckar im Mannheimer Rosengarten vergeben wurden. Denn mit Weitspringerin Malaika Mihambo (Top-Sportlerin) und Triathlet Dirk Oswald (Publikumsliebling) kommen eben zwei Preisträger aus „Ofdasche“. Und es hätte sogar ein Triple werden können, mit Handball-Tausendsassa Peter Knapp war schließlich noch ein dritter Oftersheimer in der Kategorie Ehrenamt unter den drei Nominierten.

„Ich weiß nicht, ob noch eine andere Gemeinde unserer Größenordnung so stark vertreten ist“, hatte TSV-Vorstandsmitglied Markus Lauff schon vor der Preisverleihung gemutmaßt und sich quasi selbst die Antwort gegeben. Ofdasche vorne! Dass beide Award-Gewinner zudem vom TSV Oftersheim kommen, freute ihn und seine große Vereinsdelegation natürlich umso mehr. Und es kam noch besser: „Ich bin auch Mitglied“, verkündete Peter Knapp im Foyer.

4 Bilder Dennis Diekmeier vom SV Sandhausen und Ehefrau Dana. © Sonnick

Der amtierende Präsident des Badischen Handball-Verbandes und von Handball-Baden-Württemberg ist ja hier vor allem als seit 25 Jahren amtierender Vorstandssprecher der HG Oftersheim/ Schwetzingen bekannt. Sein Heimatverein ist eigentlich der TV Schwetzingen, bei dem er jahrelang Abteilungsleiter war und längst Ehrenmitglied ist. Aber inzwischen ist er seit Jahren Oftersheimer Einwohner - wie Mihambo in der Hardtwaldsiedlung - und dementsprechend auch gern in beiden HG-Stammvereinen Mitglied.

Dieses jahrzehntelange Engagement in Oftersheim und Schwetzingen und vor allem im Verband hatte die Jury beeindruckt „Peter Knapp füllt all diese Ehrenämter professionell, empathisch, innovativ und leidenschaftlich aus, hat immer und für jeden ein offenes Ohr und ist jederzeit für alle erreichbar“, hieß es bei der Vorstellung durch die Moderatoren Norbert König und Cristina Klee. Letztlich wurde aber mit Turn-Urgestein Regina Kasper von der TSG Seckenheim eine ebenso würdige Gewinnerin gekürt.

Oftersheim räumt beim SportAward Rhein-Neckar ab: Von Ehrung überrascht

Während der vierte Award für die Oftersheimer Weltmeisterin und Olympiasiegerin Malaika Mihambo keine Überraschung war, sah dies bei Dirk Oswald schon etwas anders aus. Er hatte es schon unter 49 vorgeschlagenen Sportlern und Sportlerinnen unter die Top drei geschafft - und war ganz baff, als er von seinem Laudator und Vorgänger Dennis Diekmeier auf die Bühne gerufen und mit der goldenen Statue ausgezeichnet wurde. „Ich war schon überrascht - da waren doch eine Menge Prominente und Profis dabei, die viel bekannter sind als ich.“

Von den 6095 Teilnehmern hatten bei der Online-Abstimmung über 22 Prozent für ihn gevotet. Der Oftersheimer scheint viele Fans zu haben. Vermutlich waren sie beeindruckt, wie er es vom trägen 105-Kilo-Mann zum Finisher beim Ironman von Hawaii geschafft hatte. Diese Resonanz freute ihn ganz besonders: „Ich möchte die Menschen auch etwas inspirieren, was man mit Disziplin, Arbeit und Fleiß erreichen kann.“ Auf der Bühne erinnerte er sich noch an die Zeit, in der für ihn quasi „3G“ gegolten hatte - und das längst vor Corona: „Ich habe gefressen, gesoffen und geraucht“, sagte er etwa übertrieben und schilderte den Weg, wie er erst anfing zu laufen, dann immer besser und damit auch leichter wurde - sowie schließlich zum Triathlon kam. Erst vor vier Jahren hatte er damit begonnen (wir berichteten mehrfach).

Oftersheim räumt beim SportAward Rhein-Neckar ab: Region gut vertreten

Mit dem Ironman in Hawaii hat er sich Anfang Oktober einen Traum erfüllt. „Und jetzt der Award, das war der i-Punkt auf diesem Jahr“, und genoss die Auszeichnung und die gesamte Gala bis spät in die Nacht.

Die drei Oftersheimer waren übrigens nicht die einzigen Protagonisten aus dem Verbreitungsgebiet unserer Zeitung auf der Bühne. Zum Schluss stand die Gehörlosengolferin Amelie Podbicanin-Gonzales aus Reilingen mit ihrem „Team Deaf“ (gehörlos) auf der Bühne. Sie wurden für ihre Erfolge bei den Deaflympics 2022 in Brasilien geehrt. Amelie, die kürzlich ihren 18. Geburtstag feierte, hatte dort das Viertelfinale erreicht. „Mein nächstes großes Ziel sind die Deaflympics 2025“, erzählte sie am Rande der Gala.

Kurz zuvor war der „Lifetime Award“ für das Lebenswerk an die Mannheimer Leichtathletik-Trainerlegende Rüdiger Harksen gegangen - einen gebürtigen Hockenheimer, der bei der dortigen DJK seine ersten sportlichen Schritte machte und später auch für die damalige LG coop Kurpfalz (heute LG Kurpfalz) startete. 24 Jahre hat er in Hockenheim gewohnt, erzählte er im Gespräch mit der Heimatzeitung. Danach verschlug es ihn nach Mannheim, wo er als Trainer der MTG und später als Bundestrainer große Erfolge feierte.

Harksen kennt auch Hannah Mergenthaler gut. Die 25-jährige 400-Meter-Sprinterin, die ebenfalls aus dem TSV hervorgegangen ist, wurde mit dem Team Paris der Metropolregion Rhein-Neckar - also den Olympiakandidaten für 2024 - auf die Bühne gerufen. Und damit war sie die vierte Protagonistin aus Oftersheim an diesem Abend. Der Ortsname fiel aber während der Preisverleihungen kein einziges Mal. „Schade“, bedauerte nicht nur Dirk Oswald. Deshalb noch einmal an dieser Stelle: And the winner is . . . Oftersheim!