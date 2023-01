Mann beleidigt Frau in Oftersheimer Supermarkt

Oftersheim. Im Edeka-Supermarkt in der Eichendorffstraße in Oftersheim ist es bereits am 26. November zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einer Frau und einem Mann gekommen, in dessen Verlauf die Frau den Mann auf die Leinenpflicht bei seinem Hund hinwies. Hierbei beleidigte der Mann die Frau das erste Mal. Die Frau setzte laut Angaben der Polizei ihren Einkauf im nächsten Selbstbedienungsladen fort.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Als sie den Markt verließ, traf sie erneut auf den Mann, welcher sie wieder beleidigte. Der Mann wird auf etwa 60 Jahre geschätzt, ist schlank und rund 1,80 bis 1,85 Meter groß, und trug am Tattag einen Hut mit Krempe. Hiernach begab sich die Frau zum Polizeirevier und erstattete Anzeige. Die weiteren Ermittlungen wurden durch das Polizeirevier Schwetzingen aufgenommen, welches nun nach Zeugen sucht, die Hinweise zu dem bislang unbekannten Mann machen können. Diese werden gebeten, sich unter Telefon 06202/288235 zu melden.