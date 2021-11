Mann bricht in Auto ein

Oftersheim. Während die Hauseigentümer zuhause waren, hat sich ein laut Polizeibericht „dreister Täter“ Zutritt zur Garage eines Anwesens im Hartwaldring verschafft. Nach bisherigen Ermittlungen war der bislang Unbekannte gegen 22.30 Uhr zunächst in den vor dem Anwesen geparkten Pkw der Anwohner eingebrochen. Über den in diesem Fahrzeug liegenden Garagentoröffner gelangte er dann in die Garage. Die Geschädigten wurden auf das geöffnete Garagentor aufmerksam. Als sie dies wieder schlossen, bemerkten sie eine unbekannte Person in der Nähe ihres Fahrzeuges, die sich ihnen gegenüber als Polizist ausgab, dann aber schnell flüchtet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bei einer Nachschau bemerkten die Hauseigentümer dann, dass sowohl aus dem PKW, als auch aus der Garage mehrere Gegenstände entwendet worden waren. Die Höhe des Diebstahlsschadens ist bisher nicht bekannt. Das Polizeirevier Schwetzingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 06202/28 80 entgegen. mics/pol