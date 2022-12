Mann fährt bei Oftersheim mit über zwei Promille Auto

Oftersheim. Stark alkoholisiert gefahren ist ein 27-jähriger Autofahrer in der Nacht auf Heiligabend. Laut Polizei teilte gegen 1 Uhr ein Verkehrsteilnehmer mit, dass auf der A 6 in Fahrtrichtung Süd ein Nissan-Fahrer vor ihm deutlich Schlangenlinien führe. Außerdem befuhr er die Autobahn lediglich mit einer Geschwindigkeit von 60 Kilometer pro Stunde und schaltete des Öfteren kurzfristig den Warnblinker an.

Der 27-jährige Nissan-Fahrer fuhr an der Anschlussstelle Schwetzingen/ Hockenheim von der Autobahn ab und setzte seine Fahrt anschließend auf der B291 in Richtung Walldorf fort. Da der Anrufer seine Fahrt auf der A 6 fortsetzte, brach dessen Sichtkontakt zum Nissan ab.

Die alarmierte Polizei konnte das Fahrzeug jedoch auf der B291 in Höhe Oftersheim Nord finden. Der Fahrzeugführer fuhr langsam und überquerte mehrfach die Fahrbahnmitte. Es sei zu erkennen und zu hören gewesen, dass das Fahrzeug einen Defekt aufweise - das stellte sich später als fehlender Vorderreifen heraus. Trotz Anhaltezeichen und Blaulicht reagierte der Nissan-Fahrer nicht und konnte schließlich erst an der Abfahrt zur L544 angehalten und einer Kontrolle unterzogen werden.

Fehlender Reifen

Ein Alkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 2,38 Promille. Am Nissan konnten im Bereich des hinteren linken Kotflügels und der hinteren linken Tür frische Beschädigungen festgestellt werden. Zudem war der linke Vorderreifen nicht mehr vorhanden, sodass der 27-jährige Fahrer auf der Felge die Fahrtstrecke zurücklegte.

Ob er auf der Fahrt einen Unfall verursachte und es dadurch zu den Schäden am Fahrzeug kam, ist derzeit Stand der Ermittlungen. Diese führt das Polizeirevier Schwetzingen. Der 27- Jährige musste seinen Führerschein den Beamten übergeben und darf vorerst im Straßenverkehr kein Fahrzeug mehr führen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sollen sich bei dem Polizeirevier in Schwetzingen unter der Nummer 06202-2880 melden.