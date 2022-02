Mann ohne Führerschein in geklautem Auto unterwegs

Oftersheim. Einen Fahrer ohne Führerschein in einem gestohlenen Auto hat die Polizei am Donnerstagmorgen bei Oftersheim ausfindig gemacht. Der Mann hatte zunächst an einer Raststätte in Alsbach an der A 5 seinen Wagen betankt ohne die Rechnung zu bezahlen. An der Raststätte Hardtwald-West unterzogen ihn Beamten der Autobahnpolizei Mannheim einer Verkehrskontrolle und identifizierten ihn als den Gesuchten. Das teilte die Polizei am Freitagmorgen mit.

Bei der weiteren Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann über keinen Führerschein verfügt und der BMW, in dem der 51-Jährige unterwegs gewesen war, Anfang Februar in Nordrhein-Westfalen gestohlen worden war. Den Beschuldigten erwartet nun ein Strafverfahren wegen Betrug, Diebstahl und Fahren ohne Fahrerlaubnis.