Mannheimer Straße: Zweiter Bauabschnitt startet in Kürze

Oftersheim. Der erste Bauabschnitt in der Mannheimer Straße ist fast geschafft: Am Montag, 19. Juli, wird der Abschnitt zwischen Dietzengässel und Friedrichstraße asphaltiert, schreibt die Gemeinde in einer Pressemitteilung. Einen Tag später soll es dann schon weitergehen. Von der Luisenstraße bis zur Wilhelmstraße zieht sich der zweite Bauabschnitt, der bis Oktober dauern soll.

In der Mannheimer Straße muss der Hauptkanal auf einer Länge von etwa 470 Metern zwischen Dietzengässel und Am Biegen saniert beziehungsweise erneuert werden. Das hatten Kanaluntersuchungen ergeben. Auch die Stadtwerke Schwetzingen werden die Versorgungsleitungen für Gas und Wasser sowie die Hausanschlüsse in diesem Bereich erneuern.

Kurzer Stopp der Arbeiten

Ende März hatte der Gemeinderat über die Auftragsvergabe für die Kanal- und Straßenarbeiten entschieden, die am 19. April begonnen haben. Zunächst wurde der erste Abschnitt zwischen Dietzengässel und Friedrichstraße saniert. Nach einem kurzen Baustopp wegen Materiallieferschwierigkeiten wird dieser Bauabschnitt asphaltiert.

Der dritte Bauabschnitt betrifft dann die Friedrichstraße bis zur Luisenstraße. Die Bauarbeiten sollen abschnittsweise (insgesamt fünf Bauabschnitte) erfolgen, das heißt die Mannheimer Straße wird nicht dauerhaft komplett gesperrt. Die Gebäude sollen jederzeit zu Fuß erreichbar bleiben, nur die Zufahrt mit Fahrzeugen muss eingeschränkt werden. Parken wird in den betroffenen Abschnitten auch nicht möglich sein. Die Gemeinde appelliert an die Anwohner in den umliegenden Bereichen, Stellplätze auf dem eigenen Grundstück zu nutzen, um die Parkplatzsituation zu entzerren.

Baucontainer stehen Am Biegen, eine weitere Lagerfläche für Baumaterialien wurde auf den Parkplätzen Am alten Messplatz hinter dem Netto eingerichtet. Verstärkter Lastwagenverkehr wird in diesem Zusammenhang auf der ehemaligen L 600 Richtung Heidelberg erwartet, hier ist ebenfalls eine Lagerfläche eingerichtet. Die Baumaßnahme soll im Spätsommer 2022 abgeschlossen sein.

Mülltonnen frühzeit rausstellen

„Wir bedauern diese Belastung für Anwohner und Gewerbetreibende, die Arbeiten sind aber unumgänglich. Die Gemeindeverwaltung versucht, die Einschränkungen so gering wie möglich zu halten“, heißt es weiter.

Hinweis zur Abfallentsorgung: Während der Bauzeit werden die Anwohner gebeten, ihre Mülltonnen eindeutig zu kennzeichnen. Sie sollen am Vortag bis 15 Uhr der Abholtage hinausgestellt werden.

Von der Baufirma werden sie dann zu einem zentralen Abholpunkt gebracht. Nach der Leerung sollen die betroffenen Anwohner, ihre Mülltonnen wieder selbst abholen.

