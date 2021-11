Markus Maria Profitlich kommt Ende Januar nach Oftersheim

Oftersheim. Markus Maria Profitlich kommt in die Kurpfalzhalle – oder besser gesagt: Er soll kommen. „Wir haben die Veranstaltung jetzt schon zweimal verlegt“, schmunzelt Guido Hillengaß. Jetzt soll es nach Auskunft des Kulturamtsleiters klappen. Am Freitag, 28. Januar, soll der Comedian ab 20.15 Uhr während seiner Jubiläumstour auch in Oftersheim gastieren.

2G und 2Gplus 2G bedeutet geimpft oder genesen. Als geimpft gelten Menschen, bei denen die abschließende Impfung mindestens 14 Tage zurückliegt. Als genesen gilt, wer eine Corona-Infektion – per PCR-Test festgestellt – seit mindestens 28 Tagen und höchstens sechs Monaten überstanden hat.

2Gplus bedeutet eine vollständige Impfung oder genesen und zusätzlich getestet zu sein. Als Test wird das negative Ergebnis eines Schnelltests zugelassen. mgw

Die Veranstaltung sei ohnehin unter 2G-Regelung geplant worden, so Hillengaß. „Wir lassen es jetzt einfach auf uns zukommen“, gibt sich Hillengaß zuversichtlich, dass der Auftritt nun tatsächlich wie geplant stattfinden kann. Eventuell werde auf 2Gplus verschärft, ansonsten werde Profitlichs Besuch ein drittes Mal verlegt.

Bekannt wurde Profitlich vor 35 Jahren vor allem durch seine Figur des „Erklärbär“ in der „Wochenshow“ an der Seite von Ingolf Lück, Anke Engelke, Bastian Pastewka und anderen. Seither brilliert der mittlerweile 61-Jährige unter anderem mit seiner beliebten Sketch-Comedy-Serie „Mensch Markus“, die auf Sat.1 zu sehen ist, im Fernsehen. Aber auch auf der Bühne fühlt sich der Entertainer wohl.

Vom „Erklärbär“ zum Comedykoch

Das Beste aus den vergangenen dreieinhalb Jahrzehnten seiner Karriere präsentiert Markus Maria Profitlich Ende Januar während seiner Tour, die in unter anderem auch in die Kurpfalzhalle führen soll. Er beschränkt sich dabei nicht „nur“ auf Comedy, Kabarett und Entertainment als Einzelgenres, sondern kombiniert sie geistreich in der mittlerweile selten gewordenen Kunst der Komik.

Bei den Auftritten während seiner großen Jubiläumstour serviert der Drei-Sterne-Koch der Unterhaltung mit feiner Zunge und unter Einsatz seines ganzen 1,90 Meter großen – und umfangreichen – Körpers das Beste, das seine facettenreiche Gag-Küche seit dem „Erklärbär“ hervorgebracht hat. Von den leisen Tönen, die an die Zartheit eines Soufflés erinnern, bis hin zur brachialen Wucht einer doppelten Schlachtplatte ist alles dabei, was das Herz des Comedy-Gourmets begehrt.

Unterstützt wird er dabei abwechselnd von seinen Beiköchen Ingrid Einfeldt und Volker Büdts, die mit ihm in „Mensch Markus“ zu erleben sind, oder Holger Güttersberger vom Berliner Kabarett-Theater „Die Stachelschweine“. In seiner Firma Schwerlustig TV ist Profitlich auch als Produzent der Sketchformate „Weibsbilder“, „Deutschland ist schön“, „Drei, ein Viertel“ und „Mannsbilder(n)“ aktiv. Diese vielfältigen Aktivitäten wurden in den vergangenen Jahren dreimal mit dem „Deutschen Comedypreis“ belohnt.

Geschmacksexplosion inklusive

Ob als Schauspieler in Till Schweigers „Barfuss“ und Tom Gerhards „Siegfried“ oder als Synchronsprecher für „Die Unglaublichen“, „Himmel und Huhn“ und für den Disney-Pixar-Erfolgsfilm „Wall-E“ gibt das Schwergewicht der deutschen Comedy ebenfalls stets eine gute Figur ab.

Das Programm seiner Tour wird entsprechend beworben. Ein Abend voller Geschmacksexplosionen erwarte die Zuschauer – zubereitet in der Tradition von Jerry Lewis, Heinz Erhardt und Monty Python. „Warum sich mit Pommes zufriedengeben, wenn man fürs gleiche Geld ein Zwölf-Gänge-Menü haben kann“, so die rhetorische Frage.

Zutritt zur Oftersheimer Kurpfalzhalle ist am 28. Januar nach Auskunft der Verantwortlichen nach aktuellem Stand der Vorgaben zur Pandemie für Geimpfte und Genesene möglich. Einlass ab 19.30 Uhr, Beginn um 20.15 Uhr.

Info: Karten ab 1. Dezember bei Haushaltswaren Oetzel, Mannheimer Straße 81.