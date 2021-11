Marmelade und Likör vorbestellen

Oftersheim. Eigentlich werden Marmelade und Likör im Advent von der Katholischen Frauengemeinschaft (Kfd) über den Heimat- und Kulturverein verkauft. Der Erlös kommt dann der Peru-Hilfe zur Unterstützung der Projekte von Schwester Maria van der Linde zugute. Der beliebte Verkauf kann Corona-bedingt dieses Mal nur auf Vorbestellung und per Abholung an den ersten beiden Adventssamstagen am 27. November, und 4. Dezember, erfolgen.

Lieselotte Schmitt bietet Marmelade an, die an den Freitagen 26. November und 3. Dezember unter Telefon 06202/59 24 70 bestellt und dann in der Schillerstraße 23a in Schwetzingen abgeholt werden kann. Eierlikör gibt es bei Erna Skowon unter Telefon 06202/5 41 90 oder per E-Mail an i.skowron@t-online.de. Die Bestellung des Likörs ist bis spätestens 26. November beziehungsweise 3. Dezember möglich. Die Abholung kann danach in der Mannheimer Straße 119 in Oftersheim erfolgen. zg/mgw