Matinee zum Jubiläum

Oftersheim. Einst versammelten sich einige Musikliebhaber, um einen Bandoneonclub zu gründen. Das war 1922 – 100 Jahre später laden die daraus hervorgegangenen Musikfreunde Oftersheim nun zu einer Konzertmatinee anlässlich ihres Jubiläums ein. Der Verein veranstaltet diese als Teil seiner Feierlichkeiten am Sonntag, 23. Oktober, im Rose-Saal. Beginn ist um 11 Uhr, die Saalöffnung wird um 10.30 Uhr erfolgen.

„Unser Akkordeonorchester hat wohlklingende Stücke und anspruchsvolle Arrangements aus den Bereichen Salonmusik, Rock, Pop und Musical vorbereitet“, kündigen die Musikfreunde in ihrer Mitteilung an. „Außerdem begrüßen wir als Gäste das Bezirksorchester Rhein-Neckar-Odenwald und den Zauberer Andreas Bierlein alias Iramus. Sie werden Virtuoses aus der Welt des argentinischen Tangos und der Klassik zu hören bekommen und dürfen sich von vielen magischen Momenten unseres Illusionisten überraschen lassen.“ In einigen Ansprachen soll zudem an Höhepunkte der Vereinshistorie erinnert werden.

Der Eintritt ist kostenlos, die Platzkapazitäten sind jedoch begrenzt. zg