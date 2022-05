Medien der Bücherei Oftersheim jederzeit online ausleihen

Oftersheim. Die Bücherei der Gemeinde Oftersheim bietet ein umfangreiches Medienangebot für Kinder und Erwachsene. Für die Anmeldung als Leser ist ein gültiger Personalausweis mitzubringen. Bei Kindern unter 18 Jahren wird die Unterschrift eines Erziehungsberechtigten benötigt sowie dessen Personalausweis zum Abgleich. Mit einem gültigen Leseausweis können die Oftersheimer Leser auch die „Onleihe“, die Online-Ausleihe der Medien, jederzeit nutzen. Ebenso ist die Fernausleihe von Büchern, DVDs, CDs und anderen Medien über die Badische Landesbibliothek möglich. Digitale Angebote und Zutrittsinformationen gibt es unter www. bibliotheken.komm.one/oftersheim.

Aktuell hat die Einrichtung in der Mannheimer Straße 67 montags und mittwochs von 10 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr, an Donnerstagen von 10 bis 12 Uhr und 16 bis 18 Uhr sowie freitags in der Zeit von 10 bis 12 Uhr geöffnet. Dienstags ist die Bücherei geschlossen.