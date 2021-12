Eine Halle der ehemaligen Paintballanlage Rod & Gun Club an der B 291 ist aus noch unbekannten Gründen am Mittwochmorgen in Brand geraten, wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt. Mehr als 100 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Oftersheim, Schwetzingen, Hockenheim und Brühl hatten die Flammen im leerstehenden Gebäude unter Kontrolle gebracht, nachdem der Brand um 9.23 Uhr der

...