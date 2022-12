Mehr Bürgernähe

Oftersheim. Pragmatisch und bürgernah, so präsentiert sich bis dato der neue Bürgermeister Pascal Seidel (40) – auch im Hinblick auf die Sitzungskultur. Der Gemeinderat tagt an diesem Dienstag, 13. Dezember, um 18 Uhr im Ratssaal des Rathauses zum letzten Mal in diesem Jahr. Die Fragestunde für Bürger ist Tagesordnungspunkt zwei. „Ich will, dass dieser Part am Anfang kommt“, sagt Seidel, „dann müssen sie mit ihren Anfragen und Anliegen gegebenenfalls nicht bis 21 Uhr warten.“

Thematisch geht es um eine Neufassung der Hundesteuersatzung, Anträge zum Haushalt, Annahmen von Spenden, Schenkungen und sonstigen Zuwendungen. Unmittelbar davor tagt ab 17.30 Uhr am Dienstag der Ausschuss für Technik und Umwelt. Danach beginnt für die 22 Gemeinderäte wie für den Rathauschef selbst nach und nach die besinnliche Zeit. jog