Menschen eine Notbleibe suchen

Oftersheim. Tina Schmitt arbeitet seit Beginn des Jahres im Ordnungsamt. Die Verwaltungsfachwirtin ist nun für die Sachbearbeitung im Bereich Obdachlosen- und Flüchtlingsunterbringung zuständig.

Die neue Sachbearbeiterin war vor ihrem Wechsel im Bürgeramt einer anderen Kommune beschäftigt. Die neuen Aufgaben ihrer Tätigkeit umfassen unter anderem, wohnungslosen Menschen eine Notunterkunft zur Verfügung zu stellen sowie Flüchtlinge im Verlauf der Anschlussunterbringung zu unterstützen.

Tina Schmitt ist in Zimmer 10 im Erdgeschoss des Rathauses in der Mannheimer Straße 49, unter Telefon 06202/59 71 33 sowie per E-Mail an ordnungsamt@oftersheim.de zu erreichen. zg/mgw