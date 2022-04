Menschen in Not helfen

Oftersheim. „In Oftersheim sind bereits einige vor dem Krieg in der Ukraine geflüchtete Menschen angekommen“, schreibt die Gemeindeverwaltung in einem Aufruf. Sie hatte bereits dazu aufgerufen, private Wohnungsangebote zur Unterbringung der Menschen zu melden.

Weiter wird Wohnraum gesucht, der von Flüchtlingen aus der Ukraine angemietet werden kann. „Allein in Oftersheim sollen in diesem Jahr 140 Personen untergebracht werden“, heißt es aus der Verwaltung. Gesucht werden vor allem Wohnungen, Häuser und abgeschlossene Wohneinheiten für Familien und Alleinerziehende mit Kindern.

Mietangebote einreichen

Die Gemeinde appelliert, Mietangebote sozialverträglich zu gestalten. „Es handelt sich um Menschen in Notlagen“, gibt die Verwaltung dazu zu bedenken. Entsprechende Mietangebote können weiterhin per E-Mail an die Adresse ukrainehilfe@oftersheim.de eingereicht werden. Fragen zur möglichen Unterbringung beantwortet Tina Schmitt unter Telefon 06202/59 71 33. zg

