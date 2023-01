Mercator und Co. zu sehen

Oftersheim/Kreis. Freunde historischer Landkarten und der Geschichte der Kurpfalz können sich freuen: Noch bis Freitag, 17. März, präsentiert das Kreisarchiv, Trajanstraße 66 in Ladenburg, rund 70 Ansichten zur Region, die aus der Zeit von der Mitte des 16. Jahrhunderts bis Ende des 18. Jahrhunderts stammen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Blätter stammen aus der „Sammlung Herbert Kempf“. Im Blick auf die vor 400 Jahren stattgefundene Eroberung der Kurpfalz im Dreißigjährigen Krieg dürften die Kupferstiche mit Ansichten der strategisch wichtigen Städte Frankenthal, Mannheim und Heidelberg von besonderem Interesse sein. Mit der 1585 von Gerhard Mercator, dem bedeutendsten Kartographen der Renaissance, gestochenen, einer erstmals überhaupt nach Norden ausgerichteten Pfalzkarte, ist auch die Matrix für die folgenden kommerziell herausgegebenen Karten zu sehen.

Führung nach Anmeldung

Die Ausstellung „Die Rhein-Neckar-Region in alten Landkarten“ ist bis 17. März montags bis donnerstags, 9 bis 16 Uhr, und an Freitagen von 9 bis 12 Uhr zu sehen. Öffentliche Führungen finden am Mittwoch, 15. Februar, und Mittwoch, 8. März, 17 bis 18 Uhr, statt. Gruppenführungen ab zehn Personen sind nach Vereinbarung unter Telefon 06221/5 22 77 40 oder per E-Mail an kreisarchiv@rhein-neckar-kreis.de möglich. Der Eintritt ist frei. zg