Mesert Ayalew neu dabei

Oftersheim. Der Asylkreis hat sich nach langer Corona-bedingter Pause endlich wieder zu einem persönlichen Austausch getroffen. Das schreiben die Verantwortlichen in einer Pressemitteilung. Sprecherin Heidi Joos lud im Namen des Kreises in den Innenhof der Mannheimer Straße 59 ein. Insgesamt kamen 19 Mitglieder zusammen. Bürgermeister Jens Geiß nutzte die Gelegenheit, um die ehrenamtlich Engagierten zu begrüßen und ihnen für ihre ausdauernde Unterstützung zu danken.

Die Mitglieder des Asylkreises besprachen dabei dringende Themen für Asylbewerber, brachten sich gegenseitig auf den aktuellen Stand bezüglich ihrer jeweiligen Arbeitsgruppen und klärten Termine wie beispielsweise die Teestunde am Donnerstag, 9. September, die im Internationalen Garten stattfinden wird.

An diesem Abend konnten die Mitglieder des Asylkreises zudem die neuen Ansprechpartnerinnen bei der Gemeinde persönlich kennenlernen. Galina Maerker, die Sachgebietsleitung für den Bereich Integration, sowie Britta Josupeit, die kommunale Integrationsbeauftragte, stellten sich der Runde vor und beantworteten die Fragen der Anwesenden. Heidi Joos freute sich besonders, dass an diesem Abend auch ein neues Mitglied, Mesert Ayalew, in den Asylkreis eingeführt werden konnte. Das nächste Treffen des Asylkreises ist aktuell für Donnerstag, 18. November, geplant. zg