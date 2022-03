Mieten für Oftersheimer Hallen werden für 2021 komplett erlassen

Oftersheim. Da sich Bürgermeister Jens Geiß mit dem Coronavirus infiziert hatte, hat die Verwaltung die Gemeinderatssitzung nun neu terminiert.

Am Dienstag, 8. März, wird der Rat in der Roland-Seidel-Halle ab 18 Uhr nicht nur über den Haushalt sprechen, sondern auch über die Machbarkeitsstudie für den Radschnellweg zwischen Mannheim, Schwetzingen und Wiesloch/Walldorf. Auch Oftersheim ist davon betroffen.

Viel Resonanz von Bürgern

Ein wichtiges Anliegen ist dem VRRN die Öffentlichkeitsbeteiligung, woraufhin gegen Ende vergangenen Jahres die Bürger die Möglichkeit hatten, über ein Online-Tool an einer Befragung teilzunehmen. Die Resonanz sei groß gewesen, schreibt der Verwaltung in der Vorlage und mit mehr als 1400 Teilnehmern ein voller Erfolg für das Projekt. „Die Anliegen waren absolut konstruktiv und sind sehr hilfreich für die weitere Arbeit“, erklärt Lutz Lindner, Referent für Mobilität und Verkehr und zugleich Projektleiter vom VRRN. Außerdem sollen die Arbeiten für das Instandsetzen der Druckentwässerungsanlage im Gartenbauverein für 19 950 Euro an die Joachim Mohr GmbH aus Walldorf vergeben werden.

Aktuell ist die Druckentwässerungsanlage dort nämlich defekt. Der Kompressor, eine Nachblaseinrichtung zum Freidrücken der Leitung mittels Druckluft, ist vor 2018 bereits ausgefallen und seitdem außer Betrieb. Die Schachteinbauten sind undicht. Die Steueranlage schaltet im Automatikbetrieb nicht mehr. Nicht auszuschließen sei, dass die Pumpe einen Standschaden habe, da diese seit Beginn der Corona-Pandemie nicht in Betrieb ist.

Zudem soll die Gastwirtschaft des Gartenbauvereins wieder zum Leben erweckt werden. In der Sitzungsvorlage steht, dass ab Freitag, 1. April, ein neuer Pächter übernimmt. Dieser sei von Ketsch nach Oftersheim gezogen. Es soll dafür eine redundante Anlage mit zwei Pumpen gebaut werden. Die vorhandene Pumpe soll runderneuert und auf Reserve gelegt werden. Im Haushaltsplan 2022 stehen Gesamtmittel in Höhe von 10 000 Euro zur Verfügung.

Wegen der Corona-Pandemie waren die Einrichtungen im Übungs- und Sportbetrieb nur eingeschränkt nutzbar.

Von Mai bis Oktober war dann der Spiel- und Übungsbetrieb in den einzelnen Einrichtungen wieder bedingt möglich. Die Anzahl der Teilnehmer sei nach Sitzungsvorlage allerdings weiterhin begrenzt gewesen. Deshalb werden die Hallenmieten für das Jahr 2021 komplett erlassen. nina