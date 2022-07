Mit Baumann unterwegs

Oftersheim. Die Oftersheimer Dünen bieten einen faszinierenden Einblick in die Lebenswelt vieler Tier- und Pflanzenarten, die an extreme Lebensbedingungen angepasst sind und hier eines ihrer wenigen Vorkommen im Land haben. Um die einzigartige Dünenlandschaft hautnah zu erleben, lädt der Landtagsabgeordnete der Grünen, Dr. Andre Baumann, am Montag, 8. August, zu einer Exkursion durch diesen Naturschatz ein. Die kostenlose Wanderung startet um 18.30 Uhr am Parkplatz des Hundesportvereins.

„Die lichten, parkartigen Flächen sind die beste Grundlage für seltene Pflanzen, wie die Sandstrohblume und die Sandsilberscharte. Und auch seltene Tierarten sind hier zu finden. Vor allem kleine Helden wie die Ameisenlöwen, Kreiselwespen oder Sandlaufkäfer sind echte Spezialisten, die sich an die Extreme angepasst haben“, erklärt Baumann, der sich als Biologe intensiv mit der Tier- und Pflanzenwelt in den Dünen beschäftigt hat.

Jahrhundertealtes Vorbild

Bis zu 60 Grad heiß wird der Sand, an denen Überlebenskünstler einen Lebensraum finden. Damit dieser Mikrokosmos funktioniert, braucht es Ziegen und Esel, die die Naturschutzgebiete Feldherrenhügel, Dreieichenbuckel und Friedenshöhe beweiden. Durch ihre Arbeit wird die Fläche licht gehalten. So, wie früher, denn das Leitbild für Teile der Dünen ist die bäuerliche Waldweide, wie sie bis vor rund 150 Jahren über Jahrhunderte bestand. zg