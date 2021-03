Dass eine Baustelle für Anlieger immer Unannehmlichkeiten mit sich bringt, liegt in der Natur der Sache. Überdies, wenn sie über eine längere Phase angesetzt ist. Und in Oftersheim kommt bald noch ein weiterer Aspekt dazu: „Es ist ein sehr ungünstiger Zeitpunkt, insbesondere für die Gewerbetreibenden“, bedauert Bürgermeister Jens Geiß, „aber die Kanalsanierung in der Mannheimer Straße ist

...