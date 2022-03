Mit der HG auspowern

Oftersheim. Im Team sportliche Herausforderungen meistern und dabei ein bisschen über sich selbst hinauswachsen: Das können Mädchen und Jungen beim Handballverein HG Oftersheim/Schwetzingen in den Osterferien.

Sie können sich beim sogenannten HG-Powercamp mit dem Handball und auch persönlich weiterentwickeln. Das schreibt der Verein in einer Pressemitteilung. Lizenzierte HG-Trainern sind in der Halle, um ihr Können zu vermitteln.

Anmeldung und mehr Infos Weitere Infos und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es unter: https://www.hghandball.de/projekte/jugend-camps/anmeldung-zum-hg-powercamp-in-den-osterferien-2022/ Sommerferienbetreuung „Fit-Fun-Ferien: vom Montag, 1. August, bis Freitag, 9. September, jeweils von 8 bis 13 Uhr. HG-Powercamp in den Herbstferien: vom Mittwoch, 2., bis Freitag, 4. November, ganztägig. zg

Das HG-Powercamp in den Osterferien wird vermutlich das erste von mehreren Feriencamps in diesem Jahr sein. Das schreibt der Handballverein. Für die HG-Kinder der Jahrgänge 2009 bis 2013 ist die Anmeldung jetzt geöffnet. „Wir freuen uns, dass wir wieder auf die aktive Unterstützung unserer langjährigen Partner Sparkasse Heidelberg, AOK Baden-Württemberg und Edeka-Embach zählen dürfen“, heißt es dort in der Pressemitteilung weiter.

Das Powercamp findet vom Dienstag, 19., bis Freitag, 22. April, täglich von 8.30 bis 17 Uhr statt. Anmeldeschluss ist am Sonntag, 20. März. nina/zg