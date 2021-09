Mit Funk, Jazz und einer Menge Spielwitz

Oftersheim/Schwetzingen. Ein echtes Highlight bietet die Jazzinitiative Schwetzingen zum Abschluss ihrer Sommerkonzerte beim TSV Clubhaus in Oftersheim: Am Sonntag, 19. September, ab 11 Uhr treten „The Windwalkers“ auf.

Die Band aus Mannheim, ein international besetztes Latin-Fusion-Ensemble, ist seit ihrer Gründung im Jahr 2010 zu einer international agierenden Größe herangereift und hat bereits viele Preise gewonnen, schreibt die Jazzinitiative. Ihr Spiel zeigt eine enorme Bandbreite an Rhythmen und Atmosphären. Die Musik spricht von Abenteuern, Landschaften und Reisen, wobei jeder Song ein neues Kapitel aufschlägt. Die Band arbeitet gerade an ihrer vierten Platte. Die musikalische Reise führt durch ein Dickicht an Grooves und Rhythmen. Mit viel Spielwitz und Gimmicks sowie ernsthaften Referenzen an die großen Meister des Latin-Jazz, zollen die sechs Instrumentalkünstler der Musik, den Respekt, der ihr gebührt. Rasante Bläsersätze, Funk, Jazz, anspruchsvolle Rhythmik – darauf dürfen sich Musik- und Jazzliebhaber freuen. „The Windwalkers“ kommen in der Besetzung mit Mario Maradei Gonzales (Bandleader, Percussion; Kolumbien), Tobias Frohnhöfer (Drums), Juan Camillo (Bass; Kolumbien), László Szitkó (Piano; Ungarn), Marc König (Trompete) und Fabian Schöne (Saxofon). zg