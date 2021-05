Mit Hunden unterwegs

Oftersheim. In der Hardtgemeinde leben derzeit rund 750 Hunde. Damit das Zusammenleben im Alltag mit anderen Menschen und Vierbeinern gut funktioniert, gelten Spielregeln, teilt die Verwaltung mit. Die einfachste: aufeinander Rücksicht nehmen.

Innerorts ist Leinenpflicht. Das ist in der Polizeiverordnung geregelt.

In den Wäldern Baden-Württembergs gilt in der Regel kein Leinenzwang. Ausnahmen sind unter anderen in Landschafts- und Naturschutzgebieten, beispielsweise auf dem Dünenlehrpfad oder dem Trimm-Dich-Pfad.

Während der Balz-, Brut- und Aufzuchtzeit zwischen dem 1. Februar und dem 31. August herrscht ebenfalls generelle Anleinpflicht im Erholungswald. Das dient dem Schutz der Wildtiere, das ist ihr Lebensraum. Landwirtschaftliche Flächen dürfen übrigens in der Vegetationsperiode nicht betreten werden.

Wer sich nicht daran hält, kann mit einem Bußgeld belegt werden. Das gilt auch für das Verschmutzen öffentlicher Flächen mit Hundekot.

Dass ein Hund sein Geschäft erledigen muss, ist selbstverständlich. Selbstverständlich sollte dann aber auch sein, die Hinterlassenschaft aufzusammeln. Leere Tüten gibt es kostenlos an den Hundetoiletten, wo sie wieder entsorgt werden sollten. zg

