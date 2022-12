Mit Papier und Stift unterwegs

Oftersheim. In der Zeit von Freitag, 6. Januar, bis Sonntag, 8. Januar, geht die bundesweite „Stunde der Wintervögel“ des Naturschutzbundes Deutschland (Nabu) und des bayrischen Landesbundes für Vogelschutz (LBV) in die 13. Runde: Die Naturfreunde rufen dazu auf, eine Stunde lang Vögel am Futterhäuschen, im Garten, auf dem Balkon oder im Park zu zählen und zu melden. Im Mittelpunkt der Aktion stehen vertraute und oft weit verbreitete Vogelarten wie Meisen, Finken, Rotkehlchen und Spatzen.

„Je mehr Naturfreunde teilnehmen, desto wertvoller werden die Ergebnisse“, heißt es in einer Nabu-Pressemitteilung. „Helfen Sie mit, schleichende Veränderungen in der Vogelwelt festzustellen.“

So geht’s

Die Aktion findet im Siedlungsraum statt. Eine Stunde lang soll von jeder Vogelart die höchste Anzahl, die in diesem Zeitraum gleichzeitig zu sehen ist, gezählt und notiert werden.

Über das Online-Meldeformular auf www.nabu.de oder per App können die Zahlen an den Naturschutzbund gemeldet werden. „Das Formular ist vom Aktionsbeginn am 6. Januar bis zum Ende der Meldefrist am 16. Januar freigeschaltet“, erklären die Organisatoren.

Auf postalischem Weg können Beobachtungen bis 16. Januar an Nabu, „Stunde der Wintervögel“, 10469 Berlin, gesendet werden. Ein Meldebogen zum Ausdrucken steht online ebenfalls bereit. Unter der kostenlosen Telefonnummer 0800/1 15 71 15 nimmt die Organisation Daten zudem am 7. und 8. Januar von 10 bis 18 Uhr auch direkt entgegen. mgw