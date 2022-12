Oftersheim. Auch in diesem Jahr fand beim HSV Oftersheim die traditionelle Spätjahresprüfung statt. Bereits am frühen Morgen konnte man Hundesportler auf den Feldern sehen, die unterwegs waren, um die Fährten für die stattfindende Prüfung zu legen. Den Anfang machten Daniela Kühnel und ihr „Lio“, die sich an die schwierige Fährtenprüfung IFH 1 wagten und mit 94 Punkten belohnt wurden.

Nervöser Auftakt

Auf dem Vereinsgelände selbst waren die zehn Prüfungsteilnehmer der Begleithundeprüfung bereits nervös und warteten darauf, loszulegen. Die Prüflinge in den Ausbildungsstufen IGP (Internationale Gebrauchshundeprüfung) und IBGH (Internationale Begleithundeprüfungen) warteten ebenfalls auf den „Startschuss“ für ihre Prüfung.

In der Begleithundeprüfung laufen die „Mensch-Hund-Teams“ ein vorgegebenes Schema – einmal mit und einmal ohne Leine sowie eine Sitz- und eine Platzübung sowie zum Schluss noch einmal das Abliegen unter Ablenkung. Das bedeutet, dass ein Hund liegen bleiben muss, während der andere sein Schema vorführt.

Unbefangenheit ein Kriterium

Leider konnten nicht alle Teilnehmer dieses Ausbildungsziel erreichen und durften daher nicht beim zweiten Teil, dem Außenteil (hier wird die Unbefangenheit des Hundes in Alltagssituationen geprüft), dabei sein.

Die Teilnehmer Martina Breitenbüchner mit „Mo“, Johannes Mett mit „Mogli“, Ann-Catherine Schwinn mit „Archie“, Barbara Vögele mit „Dakota“, Michael Löffler mit „Luni“, Karin Gefäller-Schwinn mit „Buddy“ und Katja Münch mit „Ichigo“ konnten sich über ihre bestandene Begleithundeprüfung freuen.

Für Svenja Zirkel mit „Lucy“, Felicitas Hauck mit „Don“ und Gregor Sapinsky mit „Versace“ war das gesteckte Ziel noch zu hoch. Hier reichte es leider nicht, aber mit Training wird die nächste Begleithundeprüfung sicher bestanden werden. In der Sparte IBGH, einer reinen Unterordnungsprüfung mit verschiedenen Elementen aus dem Gebrauchshundesport, gingen zwei Teilnehmer an den Start. Sven Schuhmacher und seine „Cora“ erreichten in der Ausbildungsstufe IBGH 1 80 Punkte. Sabrina Reinhard konnte sich mit „Titan“ in der höchsten Ausbildungsstufe, der IBGH 3, sehr gute 88 Punkte sichern.

Mit falschem Fuß aufgestanden

In der Prüfungsstufe IGP 2 waren Ursula Kelm und ihr „Luke“ am Start. Leider stand das Team mit dem falschen Fuß auf. Denn an diesem Tag reichte es nicht, um die Prüfung, die sich aus den Sparten Fährte, Unterordnung und Schutzdienst zusammensetzt, zu bestehen. zg