Mitglieder des Oftersheimer Hundesportvereins absolvieren Prüfung

Oftersheim. Wie gut Hunde und Herrchen oder Frauchen zusammenarbeiten, hat der Hundesportverein bei seiner Spätjahresprüfung getestet.

Bereits am frühen Morgen machten sich die Fährtenleger Peter Reinhard und Thorsten Stache auf den Weg, um die Fährten für die einzelnen Prüfungen zu legen. Prüfungsleiter Rolf Uhrig und Leistungsrichter Peter Kaspar bewerteten an diesem Prüfungstag das erlernte Können der zehn Mensch-Hund-Teams in den Disziplinen Fährtenprüfung 1, internationale Fährtenhundeprüfung (IFH 1 und 2), internationale Gebrauchshundeprüfung (IGP 1 und IGP 3), Begleithundeprüfung (IGBH 1) und den Team-Test. In der Prüfungsstufe IGP 1 erreichte Peter Reinhard mit „Titan“ in den Prüfungssparten Fährte, Unterordnung und Schutzdienst 266 Punkte und die Note „gut“. Ulla Kelm und „Luke“ erreichten in der gleichen Ausbildungsstufe 252 Punkte und ebenfalls die Note „gut“.

Daniela Kühnel und ihr „Balios“ konnten in den drei Sparten (Fährte, Unterordnung und Schutzdienst) insgesamt 267 Punkte und ebenfalls die Note „gut“ in der höchsten Gebrauchshundeprüfung IGP 3 erreichen. Zum Gelingen des Schutzdienstes trugen die Schutzdiensthelfer Stephan Haas und Thorsten Stache bei. In der Fährtenprüfung 1 waren Silke Feller und „Mila“ am Start. Sie erreichten 91 Punkte und die Note „sehr gut“. Bei der internationalen Fährtenhundeprüfung (IFH 1) startete Peter Reinhard mit „Felix“. Sie konnten sich gute 88 Punkte (Note „gut“) erschnüffeln.

Thorsten Stache ging mit „Yoomee“ in der höchsten Ausbildungsstufe der internationalen Fährtenhundeprüfung (IFH 2) an den Start und erreichte 84 Punkte mit der Note „gut“. Bei der noch relativ neuen Prüfungsform, der IGBH, waren Joachim Egner und „Herbi“ am Start. Sie konnten sich bei dieser reinen Unterordnungsprüfung gute 82 Punkte und die Note „gut“ erlaufen.

Gasthundeführerin Petra Jäger und ihre „Alana“ bestanden außerdem ihre Begleithundeprüfung. Im Team-Test gingen Tanja Schuhmacher mit „Cora“ (137 Punkte) sowie Madlen Göpfert mit „Apple“ (144 Punkte) an den Start. Beide Hundesportler erreichten das Prüfungsziel. zg