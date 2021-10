Mitglieder suchen Proberaum

Oftersheim. Instrumente liegen in verstaubten Räumen, mit Jacken stehen die Musiker an ihren Instrumenten: So schildert die Vorsitzende des Musikvereins Hedwig Gutzki die aktuellen Übungsbedingungen in der Gemeinderatssitzung. Momentan habe der Verein keinen eigenen Proberaum. „Immer wieder wurden wir auf das Ende der Ferien vertröstet, jetzt warten wir schon so lange“, erklärt Gutzki. Die Musiker seien gewandert – von der ehemaligen Küche der Theodor-Heuss-Schule in den Rose-Saal und nun in private Räume eines Mitgliedes. Dies sei allerdings eine Halle – in der kalten Jahreszeit ungemütlich. „Wir wollen auch ein neues Jugendorchester starten, aber wo sollen sie proben?“, fragt Gutzki die Ratsmitglieder und ergänzt: „Für unseren Verein ist die Jugendarbeit wichtig.“

Bürgermeister Jens Geiß erklärt, dass der ehemalige Filmsaal in der Grundschule wegen Brandschutz nicht mehr genutzt werden dürfe – nur noch als Lagerraum. „Wegen der Veränderung in den Ganztagesbetrieb wurden immer wieder Räume als Ausweichoption für die Schüler frei gehalten.“ Trotzdem setze er sich dafür ein, dass es dort bald auch einen freien Raum für den Musikverein gibt. nina