Mitglieder werden ausgezeichnet

Oftersheim. Pandemiebedingt werde es laut Pressemitteilung des Musikvereins dieses Mal nur wenige Berichte über Auftritte während der anstehenden Jahreshauptversammlung geben, denn pandemiebedingt fielen viele Veranstaltungen in den vergangenen Monaten aus. Am Samstag, 19. Feburar, wird es stattdessen ab 19 Uhr umso mehr Ehrungen verdienter Mitglieder geben, kündigt der Verein an. Die Jahreshauptversammlung findet im Rosesaal in der Mannheimer Straße 95 statt.

Zwei Dutzend Auszeichnungen stehen an, „da im vergangenen Jahr die Würdigungen verschoben wurden, um die Versammlung möglichst kontaktarm zu halten“, heißt es in der Mitteilung. Zudem stehen Neuwahlen des Vorstands auf der Tagesordnung. Anträge dazu können bis Dienstag, 15. Februar, bei der Vorsitzenden des Musikvereins Hedwig Gutzki per Post oder E-Mail eingereicht werden.

Teilnahme unter 2Gplus-Vorgabe

Die Jahreshauptversammlung wird gemäß der aktuell gültigen Corona-Verordnung unter 2Gplus-Regeln und ohne Bewirtung durchgeführt. Entsprechende Nachweise über den jeweiligen Geimpften- oder Genesenstatus sowie Tests müssen von den Teilnehmern beim Eintritt vorgezeigt werden. zg

