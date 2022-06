Mitgliederzahlen der Behinderten- und Rehasportgruppe in Oftersheim sind rückläufig

Oftersheim. Der Vorsitzende Roland Seidel freute sich, dass trotz etlicher coronabedingter Ausfälle und einem Faststillstand im vergangenen Jahr das Interesse an der Jahreshauptversammlung der Behinderten- und Rehasportgruppe so groß war. „Mit fast 40 Mitgliedern hätte ich nie gerechnet“, sagte er freudig.

Infolge weniger Aktivitäten und kaum möglicher Sportstunden gestaltete sich der Jahresbericht kurz. Dass die Gymnastik-Übungsleiterinnen Marianne Radmacher und Elisabeth Groß aufhören, hatte sich angedeutet. Christa Deutsch übernahm diesen Part, was alle freute. Die Teilnahme an den Übungsstunden verbessert sich gerade wieder, war zu erfahren.

Die Geehrten 30 Jahre und Verbandsehrennadel in Gold: Otto Roth. 20 Jahre: Herta Weis, Margarete Zimmermann. 10 Jahre: Elli Hillengaß, Roswitha Krupp, Maria Scheuermann, Erika Schreiner.

Schriftführer Günther Wißmann hielt einige Statistiken parat. Er musste in diesem Zusammenhang aber auch feststellen, dass die Mitgliederzahlen leicht rückläufig sind. „Es muss wieder mehr Mitgliederwerbung betrieben werden“, sagte er. Schatzmeisterin Gerda Franz konnte ein kleines Plus in der Kasse vermelden. Margitta König vom Revisorenteam bescheinigte eine perfekte Kassen- und Belegführung.

Die Frauendelegierte Lore Klee vermeldete keine besonderen Vorkommnisse. So war die von Helmut Schopf beantragte Entlastung des Gesamtvorstands eine reine Formsache und erfolgte einstimmig. Problemlos verliefen die Neuwahlen. Alle Funktionsträger kandidierten erneut und wurden ohne Gegenstimmen bestätigt.