Mitsänger werden gesucht

Oftersheim. Der Chor „Unisono“, ehemals als evangelischer Kirchenchor bekannt, lädt zum Mitsingen ein. Denn die Oftersheimer Chorgemeinschaft bereitet nach pandemiebedingter Unterbrechung ihr diesjähriges Weihnachtskonzert vor.

Das Programm umfasst Werke verschiedener Epochen und Stilrichtungen. Neben Bearbeitungen klassischer deutscher, englischer und ukrainischer Weihnachtslieder werden auch moderne Werke aus dem Bereich amerikanischer „Christmas celebrations“ geprobt.

Das Konzert findet am Sonntag, 11. Dezember (den dritten Advent), um 17.30 Uhr in der katholischen Kirche St. Maria in Schwetzingen statt. Es wird eine Gemeinschaftsveranstaltung der Chorgemeinschaft „Unisono“ mit dem Schwetzinger Kammerorchester und dem Blechbläserensemble aus der Spargelstadt sein.

„Wir sind eine gute Gemeinschaft und suchen für dieses Projekt noch Sängerinnen und vor allem Sänger zur Ergänzung. Wir freuen uns auf jede neue Sängerin und jeden neuen Sänger. Neueinsteiger oder erfahrene Chorsänger – alle sind willkommen“ sagt Christine Nissen, eine der Verantwortlichen des engagierten Chores. Man dürfe keine Hemmungen haben und könne einfach mal reinschnuppern. „Unisono“ probt donnerstags ab 20 Uhr im Gemeindezentrum in der Mannheimer Straße 59.

Weitere Informationen gibt es beim Chorleiter Rainer Ruhland unter der Telefonnummer 06202/5 28 16 oder bei Obfrau Heidrun Pawletta, Telefon 06202/5 72 66. zg