Oftersheim. „Viele Kommunen um Oftersheim herum haben einen Vor-Ort-Impftermin für Personen über 80 Jahre ermöglicht. Mittlerweile können sogar Menschen ab 70 Jahren geimpft werden. Und Oftersheim? Ein Termin stand im Raum, dieser wurde aber abgesagt“, kritisieren Patrick Schönenberg und Patrick Alberti, die Fraktionssprecher der Grünen im Oftersheimer Gemeinderat. Diese Stellungnahme erreichte die Redaktion, bevor die Gemeinde am Mittwoch per Pressemitteilung ein kommunales Impfzentrum ankündigte. Das soll Mitte April und Mitte Mai im Josefshaus Station machen.

AdUnit urban-intext1

Doch erst einmal zurück zu den Grünen. Sie schreiben: „Nach Rückfragen unserer Fraktion wurde uns mitgeteilt, dass sich zu wenig Senioren gemeldet hätten. Wie kann es sein, dass in Schwetzingen 137 und in Plankstadt 86 Senioren geimpft werden konnten, es in Oftersheim aber nur eine oder keine Rückmeldung gab? Die grüne Gemeinderatsfraktion hat hier im Rathaus noch mal nachgefragt und hat eine überraschende und einfache Antwort erhalten: Die impfberechtigten Personen wurden im Vorfeld des Termins einfach nicht gefragt. Es wurden nur die Rückmeldungen auf ein recht allgemein gehaltenes Informationsschreiben von Juli 2020 ausgewertet. Auch ein kurzer Hinweis auf einer Geburtstagskarte und der Hinweis auf die Unterstützung durch das Seniorenbüro können wahrlich nicht als Bedarfsermittlung für einen Impftermin angesehen werden“ finden die Grünen und ergänzen: „Wir finden es sehr schade, dass den Oftersheimer Bürgern damit eine Impfung vor Ort nicht ermöglicht wird. Wir beobachten aus der Presse, dass es in den Nachbargemeinden durchaus einen großen Bedarf gibt und können leider nicht nachvollziehen, warum Oftersheim sich an dieser Aktion nicht beteiligt. Raumkapazitäten wären mit der Kurpfalzhalle beziehungsweise dem Rose-Saal vorhanden. Ehrenamtliches Personal zur Mithilfe hätte sich bestimmt finden lassen.“ Und sie ziehen einen weiteren Vergleich mit Schwetzingen: Dort hat die Stadt die Impftermine für über 70-Jährige ins Rollen gebracht (wir berichteten). „Wir fordern die Verwaltung und den Bürgermeister auf, hier endlich Gas zu geben und alle über 70-jährigen Mitbürger anzuschreiben und zeitnah einen Vor-Ort-Impftermin hier in Oftersheim zu planen.“

Über 80-Jährige im Blick

Ob es nun dem Druck der Grünen geschuldet ist oder neuerlichen Überlegungen: Am Mittwoch teilt die Gemeindeverwaltung Oftersheim mit, dass „in Kürze“ ein kommunales Impfzentrum im Josefshaus eingerichtet werde. Damit machen die mobilen Impfteams, die innerhalb des Rhein-Neckar-Kreises seit Mitte März unterwegs sind, nun auch in der Hardtwaldgemeinde Halt, um vor allem bewegungseingeschränkte Menschen im Alter von über 80 Jahren zu impfen und sie so bestenfalls vor schweren Covid-19-Infektionsverläufen zu schützen.

Kein Wunschprogramm

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Kommunales Testzentrum So läuft es im Oftersheimer Corona-Testzentrum Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Coronavirus Wer wird denn nun geimpft? Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Impfterminvergabe Impfterminärger: Das sagen die Kassenärztliche Vereinigung und das Sozialministerium Mehr erfahren

Geplant ist, dass Betroffene am Mittwoch und Donnerstag, 14. und 15. April zur Erstimpfung kommen können sowie am Mittwoch und Donnerstag, 19. und 20. Mai zur Zweit-impfung. Pro Tag können so 140 Personen geimpft werden, heißt es weiter. Die impfberechtigen über 80-Jährigen würden vom Rathaus angeschrieben. Bis zum Donnerstag, 8. April, müssen sich Interessierte mit dem beiliegenden Rückantwortbogen im Brief zurückmelden. „Bitte beachten Sie, dass alle, die bereits einen Impftermin haben und schon auf einer Warteliste stehen, in Oftersheim nicht geimpft werden können“, weist die Gemeinde noch hin.

AdUnit urban-intext2

Das weitere Prozedere verläuft so: Die Impftermine werden zentral vom Rathaus vergeben. Diejenigen, die sich zurückgemeldet haben, werden informiert. Wunschtermine können dabei nicht berücksichtigt werden.

Wenn nach der Rückmeldefrist am 8. April noch freie Termine vorhanden sind, wird dies bekannt gegeben. Die freien Termine können dann an Impfberechtigte der Gruppe 2 – zum Beispiel über 70-Jährige – vergeben werden. zg

AdUnit urban-intext3

Eine Grafik mit den aktuellen Corona-Zahlen gibt's hier:

AdUnit urban-intext4