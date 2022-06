MSC richtet Kartslalom in Nußloch aus

Oftersheim. Der Motorsportclub (MSC) Oftersheim veranstaltet seinen 30. ADAC-Jugendkartslalom an diesem Sonntag, 26. Juni, auf dem Vereinsgelände des MSC Nußloch, Rudolf-Harbig-Straße 1 in Nußloch. Dabei gehen insgesamt fünf Altersklassen (sieben bis 18 Jahre) an den Start. Die Startreihenfolge in den einzelnen Klassen erfolgt nach dem derzeitigen ADAC-Meisterschaftsstand in Nordbaden der jeweiligen Klasse in umgekehrter Reihenfolge.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Startzeiten sind: 9.30 Uhr Klasse K 5 (Jahrgang 2004 bis 2006), 10.30 Uhr Klasse K 1 (2013 bis 2015), 12.30 Uhr Klasse K 2 (2011 bis 2012), 14 Uhr Klasse K 3 (2009 bis 2010), 15.30 Uhr Klasse K 4 (2007 bis 2008). Die Startzeiten können sich je nach Beteiligung in den einzelnen Klassen verschieben. Teilnahmeberechtigt sind Jugendliche, die im Besitz eines gültigen Jugendausweises sind.

Urkunden für jeden

Es werden je Starter zwei Wertungsläufe durchgeführt. Die Fahrzeiten der beiden Läufe und eventuelle Strafsekunden werden addiert und ergeben die Gesamtfahrzeit. Jeder Teilnehmer hat entsprechende Kleidung und einen Schutzhelm nach ECE-Norm zu tragen.

Es werden Pokale an mindestens 30 Prozent der Teilnehmer ausgegeben, eine Urkunde erhält jeder. Die Siegerehrung findet im Anschluss an die jeweiligen Klassen auf dem Veranstaltungsgelände statt.

Um die Versorgung der Teilnehmer, Besucher und Helfer kümmert sich das Küchenteam des MSC Nußloch. Das Helferteam trifft sich um 7.30 Uhr auf dem Veranstaltungsgelände in Nußloch. zg