MSC steigt in den Automobilslalom ein

Oftersheim. Der Vorstand des ADAC - Ortsclubs MSC Oftersheim hat sich Gedanken gemacht, in neue Betätigungsfelder im Motorsport zu investieren. Aufgrund verschiedener Umstände wie Verfügbarkeit des Veranstaltungsgeländes und der anhaltenden Corona-Pandemie ist das Vereinsleben fast auf null runtergefahren. Es sind weder Clubabende noch Vorstandssitzungen möglich, geschweige denn die beliebten Veranstaltungen wie Motorradslalom, Jugendkartslalom sowie Fahrradturniere und Seifenkistenrennen und gesellige Veranstaltungen, schreibt der MSC in seiner Mitteilung. Nach einigen intensiven Gesprächen innerhalb des Vorstandes hat man sich im Verein dazu entschlossen, mit einem Team in den Automobilslalomsport einzusteigen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bewusst war allen Beteiligten, dass dies auch finanzielle Aufwendungen mit sich bringt. Aber auf Initiative des Vorsitzenden Ralf Kumpf fanden sich auch einige Sponsoren, die dem MSC Oftersheim diesen neuen Weg ermöglichen.

Attraktiv für jedermann

Kontakt zum MSC Junge Menschen, die sich für Automobilsalom sowie anderen Motorsport interessieren, sind beim MSC Oftersheim willkommen. Weitere Infos erteilt der Vorsitzende Ralf Kumpf, Telefon 06202/5 28 06. zg

Automobilslalom wird auf befestigter, ebener Fahrbahn (Asphalt, Beton) ausgetragen. Er zählt zum Breitensport, das heißt, er ist auch für Privatleute finanzierbar und erfreut sich deshalb großer Beliebtheit, so der MSC. In einem Einzelzeitfahren soll der Teilnehmer eine durch Pylonen und Markierungen gekennzeichnete Strecke so schnell wie möglich zurücklegen. Das Umstoßen der Pylonen wird durch Addition von Strafzeiten geahndet und erschwert somit das Erreichen einer vorderen Position. Präzision und ein sauberer Fahrstil sind somit wichtiger als reine Geschwindigkeit.

Der Start erfolgt stehend mit laufendem Motor, das Ziel wird „fliegend“ durchfahren (selten wörtlich genommen). Die gestellten Aufgaben können sein: einzelne Markierung, Torfolge nach links oder rechts versetzt, Pylonengasse oder Spurengasse, Folge von Markierungen in einer Linie (Schweizer Slalom), halbe oder ganze Wende. Die Torbreite soll zwischen 2,50 und 3,50 Metern liegen. Das Verschieben oder Umwerfen von Pylonen kostet drei Strafsekunden, das Auslassen von einzelnen Aufgaben kann mit 15 Strafsekunden belegt werden oder zum Wertungsausschluss führen. Jedem Teilnehmer stehen ein Trainings- und zwei Wertungsläufe zur Verfügung. Deren Zeiten werden addiert, zuzüglich etwaiger Strafpunkte. So führt auch nur ein einziger Fehler – sprich drei Strafsekunden – im Wertungslauf fast immer zu einem deutlichen Rangverlust.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Teilnehmen kann also im Endeffekt jedermann, der über einen Führerschein verfügt (Fahrerlizenz Stufe C), Jugendliche ab 16 Jahren mit DMSB-Lizenz benötigen nicht einmal die Fahrerlaubnis für Pkw, jedoch die Teilnahme am Sichtungslehrgang des ADAC Nordbaden.

Der Deutscher Motorsportbund (DMSB) regelt Slaloms über 1000 bis maximal 5000 Meter pro Wertungslauf und Verbände wie Landesfachverbände oder Regionalclubs des ADAC erstellten Reglements für Clubslaloms bis 1000 Meter.

Wendigkeit, ein geringes Leergewicht, ein gutes Fahrwerk und die richtigen Reifen sind für erfolgreiche Slalomfahrzeuge wichtiger als reine Motorleistung. Das Fahrzeug muss weder neu noch verbessert sein. Typischerweise sind Parkplätze, Industriegebiete, Flugplätze und auch Rennstrecken die Austragungsorte. Im Prinzip kann jeder Straßenabschnitt für einen Slalom verwendet werden.

Auf nordbadischer Ebene starten

Insbesondere dürfen mehrere Teilnehmer auf einem Auto starten, nacheinander natürlich. Spezielle Sicherheitseinrichtungen wie Überrollbügel müssen nicht eingebaut sein, werden aber empfohlen. Ein geprüfter Schutzhelm sowie schulterbedeckte Kleidung, lange Hosen und entsprechendes Schuhwerk sind Pflicht. Man kann aber auch den technischen Aufwand höher treiben und in entsprechenden Klassen mit profillosen Slicks fahren, schreibt der MSC weiter. Das Reglement erlaubt auch in den serienmäßigen Klassen kleine Änderungen an Fahrwerk und Bremsen, die sich fördernd auf die Schnelligkeit auswirken. Hierunter leidet die Alltagstauglichkeit des Fahrzeugs, sodass es besser auf einem Autotransportanhänger zur Strecke gebracht wird. Das ist eigentlich obligatorisch für die Gruppe H, in der weitreichende Änderungen am Fahrzeug erlaubt sind. Neben den vielen regionalen und überregionalen Pokalen und Meisterschaften wird auf nationaler Ebene eine deutsche Meisterschaft und die deutsche Rennslalom-Meisterschaft ausgeschrieben. Besonders Letztere wird als die absolute Königsklasse im Slalomsport angesehen. Trotzdem ist der Slalom die volksnaheste Form, Motorsport zu betreiben oder anzusehen, wobei der Eintritt frei ist. Der MSC Oftersheim hat nun die Anschaffung eines VW Polo, eines Autotransportanhängers, diverse Werkzeuge und Hilfsmittel getätigt. Gefahren wird mit dem Fahrzeug in der Klasse – seriennah – der nordbadischen ADAC-Meisterschaft und dessen Reglement.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

„Ziel ist es, jungen Menschen die Möglichkeit zu bieten, recht günstig Motorsport zu betreiben und im Team zusammen erfolgreich zu arbeiten“, verdeutlicht Ralf Kumpf. Dazu werden maximal drei bis vier Plätze für Fahrer zur Verfügung gestellt, die mittels eines verbindlichen Fahrervertrags für den MSC Oftersheim an den Start gehen. Bisher konnten weder Training noch Veranstaltungen stattfinden, jedoch sollte auch dies demnächst möglich sein aufgrund der Verordnungen durch die Landesregierung. zg