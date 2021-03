Oftersheim. Auf eine private Initiative geht die Müllsammelaktion in Oftersheim zurück, die am Samstag, 20. März, zum fünften Mal stattfindet. Los geht's von 8.45 bis 9.15 Uhr am Parkplatz am Friedhof. Dort gibt das Organisationsteam um Holger Pudack Mülltüten und Zangen aus. Das Ende der Sammlung ist für 12 Uhr vorgesehen.

Die Teilnehmer sollten ihre Mund-Nase-Maske nicht vergessen und gegebenenfalls Handschuhe mitbringen.

