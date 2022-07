Oftersheim. Ab Ende Mai hatte es wieder regelmäßig geöffnet, nun ist es bald wieder zu: Das Oftersheimer Gemeindemuseum geht demnächst in die Sommerpause. Am Sonntag, 24. Juli, sind die Ausstellungsräume nochmals von 10.30 bis 12.30 Uhr geöffnet, bevor auch hier die großen Ferien anbrechen. Der erste Öffnungstag ist dann wieder am Sonntag, 11. September.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Davon abweichend sind aber weiterhin Führungen auf Wunsch möglich, nähere Hinweise dazu unter www.huko-oftersheim.de.