Museumsöffnung und Suche nach Nachwuchskünstlern

Oftersheim. Die Sommerferien sind vorbei – auch im Gemeindemuseum. Seit Sonntag sind die sehenswerten Dauerausstellungen in den beiden Anwesen Mannheimer Straße 59 und 61 wieder an jedem zweiten und vierten Sonntag im Monat von 10.30 bis 12.30 Uhr geöffnet und bieten für interessierte Besucher eine kurzweilige Zeitreise quasi von der „Römerzeit“ bis hin zur „Schulschdubb“. Letztere wurde ja erst im Mai eröffnet, zusammen mit der neukonzipierten „Ausstellung zur Dorfgeschichte“.

Doch damit herrscht in den Museumsmauern keineswegs Stillstand in Sachen Fortentwicklung. Nachdem sich der Arbeitskreis „Museum“ wieder regelmäßig am Freitagvormittag zum Arbeitseinsatz trifft, wird schon längst über das nächste Projekt nachgedacht, die „Katscher Heimatstube“, welche wie auch das Schulzimmer im zweiten Obergeschoss der früheren Tabakscheune untergebracht ist. Dort sind diverse Ergänzungsmaßnahmen vorgesehen, die das Schicksal der in Oftersheim ansässig gewordenen Heimatvertriebenen näher beleuchten sollen.

Das Bild zeigt den Innenhof des Museums, grellbunt-phantasievoll in Szene gesetzt von der kleinen Sofia als Beitrag zum Malwettbewerb „Ofdasche in Deinen Farben“ des Heimat- und Kulturkreises. Noch bis zum letzten Septemberwochenende sind die jungen Nachwuchskünstler der Hardtgemeinde aufgerufen, sich an der Aktion zu beteiligen, zumal wieder attraktive Preise auf die Gewinner warten. Die beiden Malvorlagen sind wie berichtet auf den Homepageseiten sowohl der Gemeinde als auch des Vereins zum Downloaden und Ausdrucken verfügbar. Zudem besteht die Gelegenheit, sich die Vorlagenblätter direkt in der HuKO-Geschäftsstelle in der Mannheimer Straße 59 dienstags und freitags jeweils zwischen 10 und 12 Uhr aushändigen zu lassen. hps