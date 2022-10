Musik ist ein großer Segen für die Oftersheimer Seniorinnen

Oftersheim. 100-prozentige Begeisterung, 100-prozentiger Einsatz und 100-prozentige Identifikation mit Volks- und Kunstliedern aus vergangenen Jahrhunderten – dies bekommen am Mittwochnachmittag 30 Gäste des „Forums Älterwerden“ im Josefshaus reichhaltig geboten. Denn die drei Musiker vom „Volks- und Kunstlied-Ensemble“ Manfred Wöhr (Geige), Ursula Muth (Cello) und Dieter Klee (Klavier) tun alles dafür, um vorwiegend die „Golden Girls“ – vier Männer sind im Saal deutlich in der Minderheit – in Schwung zu bringen.

Es ist ihre Premiere in Oftersheim, vor dem Bühnenbild der „Kleinen Bühne“, die übers vergangene Wochenende sechsmal die „Aasgeier iwwer Ofdasche“ kreisen ließen. „Es ist so, dass wir Gemeinschaft brauchen“, sagt Maria Gramlich, Leiterin des neunköpfigen Senioren- und Organisationsteams, in ihrer kurzen empathischen Vorrede.

Danach spielen die Musikroutiniers aus Hockenheim (Wöhr und Klee) und Plankstadt (Muth) 16 Lieder bis zur Pause. Ein bunter Mix von Evergreens erwartet die Besucher. Manfred Wörth erinnert in seiner launigen Moderation daran, dass Volkslieder erstmals im 18. Jahrhundert in Buchform gesammelt wurden. Den Begriff Volkslied prägt Johann Gottfried Herder 1773. Wörth, Muth und Klee geben der Tradition folgend manchen Evergreen zum Besten. Als Einstieg wählen sie den „Vogelhändler“, von „Hoch auf dem gelben Wagen“, „Ännchen von Tharau“, „Auf de schwäb’sche Eisebahne“, „Ein Jäger längs dem Weiher ging“, „Du, du, liegst mir im Herzen“, „Loreley“, „Schön ist die Jugend“, „Schwarzbraun ist die Haselnuss“ (Urfassung von Ende des 18. Jahrhunderts), „O Täler weit o Höhen“, von Joseph von Eichendorff getextet und von Felix Mendelssohn-Bartholdy komponiert, über Friedrich Schillers und Ludwig van Beethovens „An die Freude“ bis hin zu musikalischen Abstechern nach Wien – „Ja, ja, der Wein ist gut“ oder „Geh mach dei Fensterl auf“ von Wilhelm August Jurek oder „Wien, Wien, nur du allein“ – reicht das facettenreiche Portfolio.

Die teilweise beeindruckend gesangsstarken Seniorinnen (sogar eine tolle Sopranstimme lässt sich heraushören!) sind hin und weg, zumal es nach der schöpferischen Kaffeepause mit zwei Liedern aus der Operette „Die Fledermaus“ von Johann Strauss, einem Stück aus der Oper „Hänsel und Gretel“ von Engelbert Humperdinck und dem Ohrwurm „Schenkt man sich Rosen aus Tirol“ nahtlos weitergeht.

Rhythmus im Blut

Man spürt: Dieses Trio, das sich erst am 13. Juli 2021 bei einem schwierigen Auftritt in einer Hockenheimer Privatwohnung (Vorsicht Treppenhaus) gegründet und gefunden hat, hat eben Rhythmus im Blut. Von Kindesbeinen an. Sie stammen allesamt aus musikalisch geprägten Familien. Manfred Wöhr bekam mit sieben Jahren eine „halbe Geige“ von seiner Mutter geschenkt. Ursula Muths Onkel animierte sie zum Cellospiel – allerdings erst relativ spät mit 13 Jahren. Und Dieter Klee wurde wiederum von seiner Mutter „in ganz jungen Jahren“ zum Klavierunterricht verdonnert, der sich über vier Jahre hinziehen sollte. Später nahm Klee Orgelunterricht – und es lässt sich mit Fug und Recht behaupten, dass er seit nunmehr 60 Jahren der Kirchen- und Orgelmusik frönt.

Sie alle wollen mit ihren Auftritten in Senioreneinrichtungen und Pflegeheimen bewirken, dass die Volks- und Kunstlieder nicht vergessen werden. „An den Schulen wird ja kaum mehr Musik unterrichtet“, sagt Wöhr, der ehemalige Leiter der Hockenheimer Pestalozzi-Schule, über das heutige Defizit. Und ergänzt humorvoll: „Wir könnten allerdings noch eine Bratsche und einen Kontrabass gebrauchen.“

Maria Gramlich, Waltraud Scherer, Sigrid Ulutas, Gertrud Epp, Angelika Müller, Hella Bergner, Irmgard Thiele, Christa Rösch und Margret Beblavy vom Team des Senioren-Nachmittags machen alles, damit sich Musiker, Redner und Gäste bei ihrem monatlichen Veranstaltungsprogramm wohlfühlen. „Es ist für uns eine Freude, wenn wir sehen, wie die Menschen anfangen zu strahlen. Deswegen gehen wir auch gerne bis nach Oftersheim“, regnet es Komplimente von Manfred Wöhr.

Klar ist: Das Trio muss dringend wiederkommen. Lore Weber von den „Evangelischen“ hat das Minibüchlein „Die Mundorgel“ von 1958 (damaliger Preis: zwei Mark) dabei. Sie strahlt. Warum? Musik ist halt – 100-prozentig – ein großer Segen.