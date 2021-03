Oftersheim. Noch ist unklar, wie die Schulen nach den Osterferien geöffnet werden. Aber in Oftersheim sind die Einrichtungen gewappnet. Das schreibt die Gemeinde in einer Pressemitteilung. Sowohl an der Friedrich-Ebert-Grundschule, als auch an der Theodor-Heuss-Schule würden die Kinder – neben den Lehrkräften – ab dem 12. April zweimal pro Woche die Möglichkeit erhalten, sich auf eine Infektion mit Covid-19 testen zu lassen.

AdUnit urban-intext1

Mit den Testungen soll wieder regelmäßiger Unterricht ermöglicht werden. Man brauche eine hohe Teilnahmequote, um möglichst viel Präsenz zu ermöglichen, hatte der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann verkündet. Eine Testpflicht gebe es allerdings noch nicht. Einen Probelauf habe es in dieser Woche bereits an Theodor-Heuss-Schule gegeben: Die Tests wurden von der Mozartapotheke zur Verfügung gestellt. Rektorin Alexa Schäfer hatte in einem Brief an die Eltern der Schüler für das Testen geworben, das sie gemeinsam mit der Schulsozialarbeiterin Monique Oppel angeboten hatte. Beide wurden eigens dafür geschult. „Uns war wichtig, dass die Kinder von vertrauten Personen getestet werden können. Wir gehen dabei äußerst diskret vor, vor allem im Fall einer möglichen Infektion. Aber bei unserem Probetesten waren alle negativ“, erklärt Alexa Schäfer.

Nur eine Momentaufnahme

Für die Kinder, die in Zukunft mit dem Testverfahren vertraut sind und es sich zutrauen, werde es die Möglichkeit geben, den Corona-Test im Beisein eines Erwachsenen selbst anzuwenden. Der Abstrich des „Popeltests“ erfolge dabei im vorderen Nasenbereich. Bei einer positiven Testung müssten die Schulen dann den Namen des Kindes an das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises melden – aber auch bei einem negativen Test bleibe das Ergebnis nur eine Momentaufnahme. Die üblichen Abstands- und Hygieneregeln müssten deshalb weiterhin beachtet werden. zg