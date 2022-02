Nach oben gedrückt

Hallo liebe Kinder! Wann wart ihr denn das letzte Mal schwimmen? Mit meinen Freunden ist das natürlich Pflicht, weil Ellie Ente furchtbar gerne im Wasser ist. Ist euch schon aufgefallen, dass im Wasser vieles leichter ist? Wenn ihr auf dem Beckenboden steht, könnt ihr auch mal probieren, eure Eltern hochzuheben. Aber warum ist das eigentlich so? Ein Gesetz des griechischen Philosophen Archimedes erklärt das. Vor mehr als 2000 Jahren war er nämlich in einer Badewanne und hat eine interessante Entdeckung gemacht. Das wurde deshalb auch nach ihm benannt – das Archimedische Prinzip: Normalerweise hält uns die Schwerkraft immer am Boden. Wenn wir aber ins Wasser tauchen, verdrängen wir mit unserem Körper eine bestimmte Wassermenge. Da das Wasser uns nicht einfach Platz machen kann, drückt es uns nach oben. Dadurch wird auch die Schwerkraft schwächer, die uns sonst nach unten ziehen würde. Könnt ihr euch das vorstellen? Ziemlich cool, oder? Es funktioniert also wie ein Antrieb unter uns. Es ist allerdings nicht das Gleiche wie beim freien Fall, wir sind also nicht schwerelos wie im Weltall – man fühlt sich eher vom Wasser getragen. Wenn ihr mal aus der Puste kommt, könnt ihr euch auch einfach entspannt auf dem Rücken treiben lassen. Die Luft in den Lungen verschafft Auftrieb und somit könnt ihr euch dann über Wasser halten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1