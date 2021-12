Nachhaltigkeit im Fokus

Oftersheim. Vier Wochen lang konnten Menschen ihre alten Mobiltelefone, Smartphones und sogar Ladegeräte im Bauamt der Gemeinde abgeben. Die AVR Kommunal AöR hatte dafür eine blaue Sammelkiste aufgestellt. Das Motto lautete „Wir gemeinsam für weniger Abfall – unsere Gemeinschaft für mehr Nachhaltigkeit!“.

Die Sammlung hat sich nach Auskunft der AVR-Verantwortlichen gelohnt, die Kiste war zum Schluss gut gefüllt, in dieser Woche wurde sie abgeholt. „Die Mobiltelefone werden jetzt an eine zertifizierte Verwerterfirma in Baden-Württemberg zum Recycling gegeben. Danke fürs Mitmachen“, schreibt die Gemeinde dazu. zg