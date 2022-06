Nachträgliches Hochfest Fronleichnam

Oftersheim. Das katholische Hochfest Fronleichnam war bereits am Donnerstag. Das Fest geht von seinen Ursprüngen her auf eine Vision der Nonne Juliane von Lüttich im Jahr 1209 zurück. Papst Urban IV. machte es 1264 zum allgemeinen Kirchenfest. Seit dem 13. Jahrhundert wird in vielen Pfarrgemeinden bei Prozessionen die geweihte Hostie als Leib Christi durch die Straßen getragen. In der Oftersheimer Kirche St. Kilian wird in diesem Jahr das Fronleichnamsfest nachträglich begangen. Grund ist das 40-jährige Priesterjubiläum von Kooperator Reinholdt Lovasz.

Der Gottesdienst beginnt in St. Kilian am Sonntag, 19. Juni, um 10 Uhr. Daran schließt sich eine Prozession rund um die Kirche in der Mozartstraße an.

Der Kirchenchor und der Chor „DaCapo“ werden den Gottesdienst mitgestalten. Nachdem es Corona-bedingt in den letzten zwei Jahren nicht möglich war, einen Blumenteppich zu legen, wird heuer an dieses Ritual wieder angeknüpft. Das Kirchenteam möchte unbedingt einen Blumenteppich organisieren, hofft also auf die tatkräftige Unterstützung der katholischen Gemeinde. Blumen aller Art und Couleur werden benötigt und können am Samstag, 18. Juni, ab 10 Uhr bei Familie Wiltz in der Wiesenstraße gerne abgegeben werden.

Im Anschluss an die Messe und die Prozession ist ein kleiner Umtrunk vor der Kirche geplant – unter freiem Himmel. Bei schlechtem Wetter würde man ins benachbarte Josefshaus ausweichen.

Verspätete Fronleichnamsfeier und zugleich ein großes Priesterjubiläum – das gibt es schließlich nicht in jedem Jahr. jog