Nachts auf Beutefang

Hallo Kinder! Wenn es draußen dunkel wird, dann wachen viele Tiere gerade erst auf. Wusstet ihr das? Vielleicht habt ihr es ja mal im Garten bei euch rascheln gehört. Dazu zählen viele kleine Tiere wie Schnecken, Nachtfalter und Regenwürmer. Aber auch größere Tiere wie Eulen, Marder, Waschbären, Rehe, Wildschweine und ja – auch Füchse. Aber warum schlafen diese Tiere tagsüber und sind nachts wach? Mäuse und Igel zum Beispiel sind im Dunkeln besser geschützt. Viele Tiere, die sie gerne fressen würden, schlafen nachts nämlich. Ganz sicher sind sie trotzdem nicht: Die Eule hat sich auf kleine nachtaktive Tiere spezialisiert. Sie sieht in der Dunkelheit hervorragend. Vor allem aber hört sie sehr gut und kann genau ausmachen, wo gerade eine Maus entlangläuft – selbst, wenn die sich unter Laub versteckt. Manche Tiere würden in der Sonne gar nicht lange überleben. Der Frosch, die Schnecke oder der Regenwurm würden zum Beispiel austrocknen. Sie verstecken sich deshalb am Tag und kommen erst in der Abenddämmerung heraus. Auch wir Füchse sind meist nachtaktiv. Ähnlich wie die Eule gehen wir nämlich auch auf die Jagd für unser Essen. Wenn ich nachts unterwegs bin, werde ich seltener gestört oder sogar gejagt, wenn ich mir etwas zu Essen suche. Allerdings können wir Füchse uns auch schnell anpassen. Wenn ich also mitbekomme, dass die Mülltonne an einem Ort morgens immer voll ist, komme ich auch vorbei, wenn die Sonne schon aufgegangen ist. Als es noch keine Supermärkte gab, mussten das die Menschen auch so ähnlich machen. Da wurden dann Tiere gejagt – oder Beeren gesammelt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1