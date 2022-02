Nachweis verlängern

Region. Wie das Amt für Landwirtschaft und Naturschutz im Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis mitteilt, sind sachkundige Personen, die Pflanzenschutzmittel anwenden, verpflichtet, im Dreijahreszeitraum anerkannte Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen wahrzunehmen. Am 1. Januar hat ein neuer Dreijahreszeitraum begonnen. Dafür muss der Schulungsumfang erneut vier Stunden umfassen.

Das Amt für Landwirtschaft und Naturschutz bietet dazu zwei inhaltlich gleiche Onlineveranstaltungen am Montag, 7. Februar, und Mittwoch, 9. Februar, jeweils um 19 Uhr an. Mit der Teilnahme an einer Veranstaltung kommen Anwender von Pflanzenschutzmittel ihrer Fortbildungspflicht nach und erhalten dazu eine Teilnahmebescheinigung über zwei Stunden.

Anmeldung per E-Mail

Anmeldungen sind unter Angabe des Namens und des Geburtsdatums per E-Mail an die Adresse landwirtschaft-naturschutz@rhein-neckar-kreis.de möglich. Die Zugangsdaten zur Veranstaltung werden anschließend mitgeteilt. Sollten unter der angegebenen E-MailAdresse gleich mehrere Personen an der Fortbildung teilnehmen wollen, bittet das Amt für Landwirtschaft und Naturschutz darum, bereits bei der Anmeldung die Namen und die Geburtsdaten aller Teilnehmer anzugeben, damit diese bei der Erstellung der Teilnahmebescheinigung auch berücksichtigt werden können. zg

