Nächste Lockerungen in Kraft

Oftersheim/Region. Im Verbreitungsgebiet der Schwetzinger Zeitung/Hockenheimer Tageszeitung sind – Stand 30. Mai – 112 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Die Städte Schwetzingen (26) und Hockenheim (32) haben die Höchstwerte. Oftersheim hat keine Covid-19-Neuinfektionen mehr. Insgesamt gibt es seit dem Ausbruch der Pandemie im Rhein-Neckar-Kreis 22 176 Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei mittlerweile bei 27,4 (minus 2,3 im Vergleich zum Vortag).

Seit Sonntag ist im gesamten Rhein-Neckar-Kreis auch die nächste Lockerungsstufe in Kraft getreten (wir berichteten). Unter anderem sind jetzt wieder Treffen im privaten und öffentlichen Raum mit bis zu zehn Personen aus bis zu drei Haushalten möglich. Kinder der Haushalte bis einschließlich 13 Jahre werden nicht mitgezählt. Vollständig geimpfte und genesene Personen zählen ebenfalls nicht zur Gesamtpersonenzahl dazu.

In der Schwetzinger GRN-Klinik sind – Stand 28. Mai – fünf Infizierte auf der Isolierstation. Auf der Intensivstation befinden sich derzeit drei bestätigte Fälle. Zwei Personen müssen beatmet werden.

In Heidelberg liegt die Sieben-Tage-Inzidenz sogar nur noch bei 16,1, der Wert ist im Vergleich zum Vortag um 1,2 erneut gesunken. Dort gab es drei Neuinfektionen, vier Menschen gelten als genesen.

Die Lage bei den Nachbarn

Auch in den benachbarten Regionen von Rheinland-Pfalz entspannt sich die Lage zunehmend, die Sieben-Tage-Inzidenz liegt konstant unter 100 – in Ludwigshafen bei 81,9, in Speyer bei 29,7 und im Rhein-Pfalz-Kreis bei 34,9.

Und in Hessen sieht es grenznah zu Baden-Württemberg nicht viel anders aus: Der Kreis Bergstraße meldet einen Inzidenzwert von 39,2, der Odenwaldkreis 27,9. zg/az

