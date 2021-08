Oftersheim. Wer mal wieder einen ganzen Abend lang lachen möchte und dabei noch dazu einen tiefgründigen Einblick in die menschliche Psyche erhalten will, dem sei das aktuelle Programm des Comedian Maddin Schneider empfohlen: „Denke macht Koppweh!“ Der Komiker kommt mit seiner aktuellen Live-Tour am Freitag, 8. Oktober, in die Kurpfalzhalle. Einlass ist ab 19.30 Uhr, das Programm beginnt um 20.15 Uhr. Zuerst erklärt der Hesse, warum wir uns meistens den „Wörscht Käs“ ausdenken anstelle des „Best Käs“. Und warum so viele Gedanken der Kategorie „Ich-hab-einen-an-der-Waffel“ durch unseren Kopf sausen, heißt es in der Programmankündigung. Die Fallbeispiele, die Maddin hier liefert, sind komisch: Was zum Beispiel, wenn ein Vögelchen durch das offen stehende Fenster fliegt und sich auf das Hebelchen des Toasters setzt?

Tipps von der Oma

Auf hessisch-bodenständige Art gibt er Tipps für den Umgang mit negativen Gedankenmustern. So unterrichtet er das Publikum in der sogenannten „Scheiß-druff-Programmierung“ – übrigens schon von seiner Oma angewandt. Auch das Thema Resonanz wird anhand einfacher Fragestellungen beleuchtet: Warum ziehe ich immer nur rothaarige Frauen mit Fleischwurst-Intoleranz in mein Leben? Warum leiden alle meine Partner am Schnarch-Knirsch-Syndrom? Am Ende zeigt der Komiker aber, dass die beste Art des Denkens das Nicht-Denken ist. Zu kompliziert? Nicht, wenn Maddin Schneider es erklärt. Und vor allem so lustig, dass man viele negative Gedanken weglachen kann.

Die Karten kosten im Vorverkauf 24 Euro und sind bei Haushaltswaren Oetzel in der Mannheimer Straße 81 ab Mittwoch, 1. September, zu bekommen. Es wird keine Abendkasse geben. nina