Oftersheim. Es sind zurzeit zwei FSJler, die beim TSV 1895 Oftersheim im Zuge ihres Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) helfen. Der Sportverein bietet schon seit Längerem diese Möglichkeit an. Für Nelson Zipf und Tarik Lechner, mit denen unsere Redaktion über ihre bisherigen Erfahrungen sprach, ist gerade „Halbzeit“, also ein guter Zeitpunkt, Bilanz zu ziehen. Ab Mitte August beziehungsweise ab Anfang September werden ihnen zwei Neue folgen. Eine der beiden heiß begehrten Stellen sei sogar schon jetzt besetzt, weiß Denise Weber vom TSV, während die für den Bereich „Sport und Schule“ noch zu haben sei.

Einer der beiden Abiturienten, die derzeit beim TSV sind, ist Nelson Zipf, 18 Jahre und aus Oftersheim. Eigentlich würde er ja die Trainer beim Kinderturnen oder der Leichtathletik unterstützen. Aber wir befinden uns noch mitten im Lockdown, weswegen sich sein Tätigkeitsschwerpunkt verlagert hat. „Darum helfe ich in der Verwaltung, rufe beispielsweise Mitglieder an, um den Datenbestand zu aktualisieren, helfe auch mal beim Renovieren von Vereinsgebäuden oder beim Online-Trainingsangebot“, sagt er.

Schon aktiv im Verein

Tarik Lechner aus Brühl absolviert zurzeit ein freiwilliges soziales Jahr beim TSV 1895 Oftersheim.

Sein FSJ beim Verein sei nicht ganz so, wie er es sich vorgestellt hatte, was natürlich an Corona liege. Auf die Frage, wie er zu seinem sozialen Jahr gekommen sei, antwortet er: „Mir war nach dem Abi nicht klar, was ich jetzt genau machen will und studieren wollte ich nicht sofort. Da habe ich mich für das FSJ entschieden. Da ich sowieso schon aktiv Sport im Verein gemacht und bei der HG Handball gespielt habe, lag das nah. Eine Trainerlizenz mache ich auch gerade“, berichtet er freudig und ergänzt: „Ein FSJ im Sport würde ich grundsätzlich jedem empfehlen. Aber es sollte auch jedem bewusst sein, dass man dann 38,5 Stunden pro Woche dafür aufwendet – wie bei einer Vollzeitstelle halt. Aber es lohnt sich. Mein Bruder Elias macht das übrigens auch gerade beim TV Schwetzingen.“

Tarik Lechner, ebenfalls 18 Jahre alt, kommt aus Brühl. „Mit der FSJ-Stelle beim TSV hatte ich echt Glück, denn jemand, der die Zusage vor mit hatte, war kurzfristig abgesprungen. Ich habe dann sofort dort angerufen, dann hat es geklappt“, freut sich der leidenschaftliche Fußballer, der in der B-Jugend des FV Brühl spielt und ergänzt: „Ich mache das ‚FSJ Sport und Schule‘, weswegen ich von Dienstag bis Freitag immer vormittags in Grundschulen bin und dort helfe. Auch wenn ich kein Lehrer werden will, macht mir die Arbeit mit den Kindern schon Spaß.“

Er hat, genau wie sein Kollege, rund 30 Seminartage zur Verfügung. Die Hälfte davon ist für Schulungen bestimmt, in denen es um das FSJ direkt geht, die andere Hälfte kann er unter anderem für den Erwerb einer Trainer-Lizenz nutzen. „Aber auf freiwilliger Basis. Meine C-Lizenz für Breitensport habe ich jetzt fast schon in der Tasche“, betont Tarik. „Aktuell schaue ich intensiv nach einem Studienplatz.“

Vorgaben und Aufgaben

„Wir haben natürlich auch Vorgaben beziehungsweise Aufgaben, die uns der Landessportverband auferlegt“, unterstreicht Denise Weber vom TSV. „An diese versuchen wir, uns bestmöglich zu halten und sie entsprechend umzusetzen, wie eine Wochenarbeitszeit von 38,5 Stunden, die wir auch anhand eines Arbeitszeitkontos nachweisen müssen. Sobald der Sportbetrieb wieder aufgenommen werden kann, werden unsere FSJler auch hier fest eingeplant, sei es beim Kinderturnen, in der Leichtathletik oder im Handball. Überall dort eben, wo sie unterstützend eingesetzt werden können.

Aktuell bietet der Verein ein Online-Sportangebot an, das übrigens während der Corona-Zeit für alle Oftersheimer Bürger kostenlos ist. Da kann man dann live am Sport teilnehmen oder später am Tag die Aufzeichnung anschauen und die Übungen zeitlich unabhängig nachmachen. Tarik und Nelson haben hierfür ein Online-Sportprogramm für Kinder mit kindgerechten Übungen entwickelt und aufgezeichnet. Dieses Video wird bald online abrufbar sein.

„Für alle, die am Freiwilligen Sozialen Jahr bei uns interessiert sind, gibt es auf Instagram Fotos und Storys über das, was unsere FSJler bei uns und dem TV Schwetzingen so machen“, sagt Denise Weber. Allgemein seien FSJ-Stellen beim TSV immer sehr begehrt, meint sie, doch eine Stelle sei aktuell noch frei: die des „FSJ Sport und Schule“.