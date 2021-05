Netto Marken-Discount eröffnet modernisierte Filiale

Oftersheim. Der Netto Marken-Discount in der Oftersheimer Ortsmitte feiert am Donnerstag, 20. Mai, die Wiedereröffnung seiner modernisierten Filiale. Neben frischen Lebensmitteln wie Obst und Gemüse, Fleisch- und Wurstwaren, Molkereiprodukten sowie Brot- und Backwaren erhalten die Kunden zudem Zeitschriften, frei verkäufliche Arzneiprodukte sowie Wasch-, Putz- und Reinigungsprodukte, teilt das Unternehmen mit. Die wiedereröffnete Netto-Filiale in der Mannheimer Straße 40 bietet als Nahversorger auf rund 600 Quadratmetern über 5000 Artikel – der Fokus soll laut Pressestelle des Unternehmens auf Frische, Qualität und Regionalität liegen.

In der umgebauten Netto-Filiale werde künftig Nachhaltigkeit großgeschrieben, heißt es weiter. Neben dem mit über 400 Artikeln größten Biosortiment aller Discounter und der größten Auswahl an Getränken in umweltverträglicheren Mehrwegverpackungen tragen gut 300 Netto-Eigenmarkenprodukte das Panda-Logo der Naturschutzorganisation World Wildlife Fund (WWF), seit 2015 Partner von Netto, heißt es in der Pressemitteilung. An ihm erkennen Kunden die nachhaltigeren Alternativen im Regal, heißt es.

Bezahlen ist bei Netto nicht nur bar oder per EC- und Kreditkarte möglich, sondern auch kontaktlos per Near Field Communication (NFC) oder mobil mit dem Smartphone per Pay Pal, Apple Pay und Google Pay. „Einfach aufrunden“ – mit diesen beiden Worten können Kunden ihren Einkaufsbetrag in allen Netto-Filialen auf den nächsten Zehn-Cent-Betrag bringen und somit einen bis neun Cent für verschiedene Nachhhaltigkeitspartner spenden. Zusätzlich haben diese die Möglichkeit, ihr Flaschenpfand per Knopfdruck an den Leergutautomaten zu spenden. Noch bis 26. Juni gehen die Spenden übrigens an die Peter-Maffay-Stiftung und ihre Arbeit für sozial benachteiligte Kinder.

Während der Corona-Pandemie hat der Schutz der Kunden und Mitarbeiter in den Filialen für Netto höchste Priorität. Netto stellt seinen Mitarbeitern Masken, Einweghandschuhe und flächendeckend Desinfektionsmittel zur Verfügung. Zusätzlich finden sich im Kassenbereich Fußbodenmarkierungen im Abstand von zwei Metern, um den Sicherheitsabstand zu realisieren. Als weitere Sicherheitsmaßnahme sind in allen Filialen die Kassenbereiche mit einem Hygieneschutz ausgestattet.

Der Händler im Profil

Netto Marken-Discount gehört nach eigener Aussage mit über 4260 Filialen, rund 84 000 Mitarbeitern, wöchentlich 21 Millionen Kunden und einem Umsatz von 14,6 Milliarden Euro zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel. Mit rund 5000 Artikeln und einem Schwerpunkt auf frischen Produkten verfügt Netto nach eigenen Angaben über die größte Lebensmittel-Auswahl unter den Discountern.

Als Premium-Partner der kostenlosen Deutschland-Card profitieren Netto-Kunden bei jedem Einkauf. Die Übernahme von Verantwortung gehört zur Unternehmenskultur – dabei setzt das Handelsunternehmen auf vier Schwerpunkte: Gesellschaftliches und soziales Engagement, faire Zusammenarbeit mit Mitarbeitern und Lieferanten, schonender Umgang mit Ressourcen sowie die Ausrichtung der Einkaufsstrategie an Nachhaltigkeitsaspekten. zg

Info: Am Donnerstag, 20. Mai, ist der Markt von 7 bis 20 Uhr geöffnet.

