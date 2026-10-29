Umrüstung

Neue Ampelanlagen in Oftersheim berechnen Annäherungsgeschwindigkeit der Autos

Neue Ampelanlagen in der Lindenstraße und dem Hardtwaldring sollen die Verkehrsgeschwindigkeit beeinflussen. Wie das funktioniert und warum sich die Gemeinde Oftersheim dafür entschieden hat.

Von 
Melanie Wernz
Lesedauer: 
So sieht die bisherige Steuerwalze der Ampelanlagen aus. In der Lindenstraße und dem Hardtwaldring wird sie durch moderne Anlagen ersetzt. © Gemeinde
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