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https://www.schwetzinger-zeitung.de/orte/oftersheim_artikel,-oftersheim-neue-ampelanlagen-in-oftersheim-berechnen-annaeherungsgeschwindigkeit-der-autos-_arid,2408809.html
Neue Ampelanlagen in der Lindenstraße und dem Hardtwaldring sollen die Verkehrsgeschwindigkeit beeinflussen. Wie das funktioniert und warum sich die Gemeinde Oftersheim dafür entschieden hat.
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